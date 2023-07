Tour de France; Jasper Philipsen a reçu des menaces de mort après ses sprints litigieux selon sa compagne

Dans un entretien à la presse flamande, la compagne de Jasper Philipsen a révélé que le maillot vert du Tour de France a reçu plusieurs menaces de mort sur les réseaux sociaux après ses victoires litigieuses au sprint.

Arrivé avec le maillot vert sur les Champs-Elysées, Jasper Philipsen n'a pas réussi à remporter une cinquième victoire sur ce Tour de France 2023. Deuxième, le coureur de la formation Alpecin-Deceuninck a été battu par son compatriote Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) et son sprint n'a pas fait l'objet cette fois de critiques. Dans un entretien à Sporza, un média flamand, la compagne de Philipsen a indiqué que son petit ami a mal vécu les messages négatifs sur les réseaux sociaux durant les trois semaines de course.

Melanie Peetermans, qui partage la vie de Jasper Philipsen, assure que le cycliste a "reçu plusieurs menaces de mort". Les victoires de l'homme de 25 ans ont pu souffrir de quelques débats, notamment sur des fautes supposées lors des sprints, au point donc de susciter la haine en ligne. "Beaucoup de gens sous-estiment l'influence mentale de cela, a ajouté Peetermans. Je me demande pourquoi les gens envoient ces messages, ils ne le connaissent même pas."

"Les gens oublient que les coureurs doivent prendre des décisions rapides pendant les sprints"

Jasper Philipsen n'a en tout cas pas été déclassé pour ses sprints lors de cette Grande Boucle. "Les gens se font une opinion sur lui sur la base d'un fragment de 10 secondes à la télévision. Ils oublient que les coureurs doivent prendre des décisions rapides pendant le sprint, a rappelé Melanie Peetermans. Rétrospectivement, vous voyez tout au ralenti et vous pouvez dire ce qui aurait dû être fait différemment. Pour le sprinteur lui-même, cependant, ce n'est pas un jeu vidéo."

Selon elle, Jasper Philipsen n'a pas réussi à "profiter pleinement de sa performance". "Cela me fait vraiment mal, a-t-elle ajouté. Il y a eu une étape où il s'est imposé et il a dit juste après l'arrivée: 'Oh non, ils ont encore écrit quelque chose sur moi.' Penser à ça quand on gagne une étape du Tour de France, c'est très mauvais. J'espère que la tempête passera bientôt et que les gens réaliseront à quel point Jasper est une bonne personne."

Deuxième de Paris-Roubaix en avril derrière son coéquipier Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen va avoir à nouveau l'occasion de prouver ses qualités sur les courses d'un jour - dans un autre registre - le 6 août prochain. Le Belge a été sélectionné pour la course en ligne des championnats du monde en compagnie notamment du tenant du titre Remco Evenepoel et de Wout Van Aert.