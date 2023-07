Cyclisme: quels sont les derniers rendez-vous de Thibaut Pinot avant la fin de sa carrière?

Thibaut Pinot a effectué ses adieux au Tour de France dimanche mais le Français de 33 ans n'a pas encore mis un terme à sa carrière. Il le fera au soir du Tour de Lombardie, le 7 octobre prochain.

La date est fixée au 7 octobre. A l'issue du Tour de Lombardie, l'une des cinq plus grandes classiques cyclistes de la saison qu'il a déjà gagnée en 2018, Thibaut Pinot mettra fin à 14 années chez les professionnels. Après avoir terminé le Giro et le Tour de France cette année, le Franc-Comtois n'a plus que quelques courses à disputer.

Pour l'heure, aucune date de reprise n'a été annoncée par le principal intéressé ou son équipe Groupama-FDJ. Mais en toute logique, Thibaut Pinot va souffler, lui qui comptabilise déjà 69 jours avec un dossard dans le dos cette année. C'est beaucoup. A titre de comparaison, Jonas Vingegaard n'avait couru qu'à 54 reprises sur le total de la saison 2022.

Une certitude pour Thibaut Pinot: il ne participera pas au Tour d'Espagne à partir du 26 août, la dernière course de trois semaines de la saison. Le Français a disputé et terminé les quatre derniers Grands Tours proposés par le calendrier, depuis le Tour de France 2022. Il ne sera pas non plus présent aux championnats du monde puisqu'il n'a pas été convoqué par le sélectionneur Thomas Voeckler pour la course en ligne à Glasgow le 6 août, ni pour le contre la montre le 11 août. Toutefois, au vu du profil, la question ne se posait pas vraiment non plus.

Pinot sera soutenu par ses Ultras au Tour de Lombardie

Avant le Tour de Lombardie, Thibaut Pinot devrait participer en guise de préparation à d'autres classiques italiennes, moins prestigieuses. Rien n'a encore été annoncé mais on peut imaginer le coureur de 33 ans sur les Trois vallées varésines, le 3 octobre. Ou le Tour d'Emilie, le 30 septembre.

Afin de se remettre en route en vue des classiques italiennes, Thibaut Pinot optera peut-être pour une course par étapes. En 2021, pour ce qui a été la pire saison de sa carrière en raison de sa blessure au dos, Pinot était passé par le Tour du Luxembourg début septembre.

Une chose est sûre: en terminant son dixième et dernier Tour de France dimanche, l'homme aux 33 victoires semble avoir déjà tourné une page de sa carrière. Loin de la ferveur de juillet, Thibaut Pinot va devoir maintenant mettre un point final à son aventure dans le cyclisme. Il pourra compter une dernière fois sur le soutien de ses fans pour le Tour de Lombardie, où plusieurs membres du collectif "d'Ultras Pinot" ont d'ores et déjà prévu de se rendre.