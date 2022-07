Tour de France: Kämna ne prendra pas le départ de la 16e étape

Lennard Kämna ne terminera pas le Tour de France 2022. Son équipe, BORA-Hansgrohe, a annoncé son abandon, à l'Aube de la 16e étape entre Carcassonne et Foix.

Tour de France terminé pour Lennard Kämna. Le coureur allemand, plutôt en jambes depuis le début de l'épreuve et 26e du général à 1h00'28 de Jonas Vingegaard, ne peut pas prendre le départ de la 16e étape du Tour de France, a annoncé son équipe, BORA-Hansgrohe. Dans cette édition 2022 du Tour de France, Lennard Kämna s'était illustré à la Planche des Belles Filles lors de la 7e étape. Après une belle échappée, il avait été repris à quelques centaines de mètres de la ligne par le groupe des favoris. Il avait pris la 4e place.

Vainqueur d'étape en 2020 sur la Grande Boucle

Au cours de sa carrière, l'Allemand présente un palmarès qui parle pour lui. Champion d'Allemagne du contre-la-montre en 2022 et du contre-la-montre par équipe en 2017, il avait terminé 5e du Tour de Catalogne en 2021 et 8e du Critérium du Dauphiné en 2020. Surtout, il avait cette année-là remporté la 4e étape du Critérium du Dauphiné à Megève et la 16e étape du Tour de France à Villard-de-Lans. Coureur complet, bon grimpeur et très bon rouleur, Lennard Kämna n'aura cette année pas l'occasion de se confronter aux massifs pyrénéens.