Tour de France: Pogacar promet l’enfer à Vingegaard et veut "attaquer dans chaque montée"

Tadej Pogacar ne compte pas laisser de répit à Jonas Vingegaard lors des dernières étapes du Tour de France 2022. Deuxième du classement général, le Slovène d'UAE Emirates a promis ce lundi qu’il allait attaquer dès que possible pour essayer de renverser l’actuel leader de la course et lui faire perdre son maillot jaune.

Privé de plusieurs équipiers dès les premiers jours de course, Tadej Pogacar ne semblait rien pouvoir faire face au train de la Jumbo-Visma et à la belle forme de Jonas Vingegaard. Mais les abandons de Primoz Roglic et Steven Kruijswijk ont rebattu les cartes avant la 16e étape mardi entre Carcassonne et Foix. A l’heure où le peloton approche des Pyrénées et de l’explication finale entre favoris, le Slovène de l’équipe UAE-Emirates a clairement affiché ses ambitions pour la fin du Tour de France 2022.

"Je dois saisir chaque opportunité. Je dois essayer d’attaquer dans chaque montée, a indiqué l’actuel deuxième du classement général ce lundi lors de l’ultime journée de repos. Je dois essayer d’aller le plus vite possible dans chaque montée pour reprendre du temps chaque jour."

Pogacar prêt à la guerre face à Jumbo-Visma

Deuxième du général avec 2'22'' de retard sur Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar dispose encore de plusieurs étapes en montagne pour tenter de renverser le Danois. Après l’ultime journée de repos, le peloton se lancera à l’assaut des Pyrénées pendant plusieurs jours. De quoi donner lieu à de nouvelle bataille entre le Slovène et l’équipe Jumbo-Visma.

"Ce sera dur mais c’est possible. Je donnerai tout pour n’avoir aucun regret. J’ai beaucoup de retard, nous verrons, cela dépend des jambes. Si je vois une opportunité pour attaquer, je le ferai, a encore lancé Tadej Pogacar face à la presse. Il y aura plusieurs occasions dans les prochains jours. Je peux attaquer en début d’étape, en fin d’étape. J’essaierai tout, les jours à venir seront difficiles. L’équipe Jumbo-Visma devra défendre son maillot jaune. Je devrai attaquer, c’est normal."

Et le double tenant du titre de la Grande Boucle d’enchaîner: "Les étapes dans les Pyrénées seront difficiles, ce sera d’homme à homme. Je me donnerai à 100%. Je tenterai tout ce que je pourrai pour lui reprendre du temps."

"Je n’abandonnerai pas"

Mais en cas d’échec, malgré la déception du champion, Tadej Pogacar ne veut pas se laisser abattre. Si les Pyrénées ne permettent pas de bouleverser le classement général, le Slovène disposera encore d’une ultime chance de s’emparer du maillot lors du contre-la-montre à la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées à Paris.

"Ce ne sera pas la fin du monde si je ne porte pas le maillot jaune à Paris, a conclu le leader de l’équipe UAE-Emirates. J’ai déjà remporté le Tour de France deux fois. La deuxième place est un bon classement aussi, avec le maillot blanc. Mais pour l’instant je ne pense qu’au maillot jaune. Je n’abandonnerai pas. Je donnerai tout jusqu’au bout."