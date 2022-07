EN DIRECT - Tour de France: positifs au covid, Paret-Peintre et Chérel abandonnent

Deuxième du classement général, le Slovène d'UAE Emirates a promis ce lundi qu’il allait attaquer dès que possible pour essayer de renverser l’actuel leader de la course et lui faire perdre son maillot jaune. "Je dois saisir chaque opportunité. Je dois essayer d’attaquer dans chaque montée, a indiqué l’actuel deuxième du classement général ce lundi lors de l’ultime journée de repos. Je dois essayer d’aller le plus vite possible dans chaque montée pour reprendre du temps chaque jour."

