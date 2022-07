Tour de France (17e étape): Pogacar s'impose à Peyragudes, Vingegaard gagne le bras de fer moral

Tadej Pogacar a remporté ce mercredi la 17e étape du Tour de France entre Saint-Gaudens et Peyragudes. Il a devancé au sprint Jonas Vingegaard, qui reste solidement installé en tête du classement général.

Les Champs-Elysées se rapprochent à grands pas et Jonas Vingegaard, du haut de ses 25 ans, reste aussi solide que serein. Pas vraiment déstabilisé par Tadej Pogacar, qui n'avait visiblement pas les armes pour lui faire mal, le Danois reste solidement installé en tête du général. Ce mercredi, le crack de la Jumbo-Visma a pris la deuxième place de la 17e étape du Tour de France entre Saint-Gaudens et Peyragudes, juste derrière son rival slovène, qui a simplement pu gratter dix secondes de bonifications contre six pour le maillot jaune. S'il n'a pas pu renverser le Tour, Tadej Pogacar a signé une belle victoire, sa troisième, déjà, sur cette édition.

Du côté des Français, Romain Bardet et David Gaudu ont pris les sixième et septième places. Le premier en profite pour se replacer à la sixième place du général, derrière le coureur breton de la Groupama-FDJ. Ils pointent respectivement à 7'57" et 9'21" de Jonas Vingegaard, qui compte désormais 2'18" d'avance sur Tadej Pogacar, 4'56" sur Geraint Thomas et 7'53" sur Nairo Quintana.

>> Revivez la 17e étape du Tour de France

"On n’était que quatre dans l’équipe, donc gagner l’étape est incroyable. On peut être fiers aujourd’hui. Demain, il y aura une autre chance, même si je suis content de ce qui a été fait aujourd’hui. J’ai donné tout ce que j’avais, je savais qu’il fallait que je donne tout pour l’équipe jusqu’à la ligne. Je suis toujours optimiste (pour gagner le Tour). Je pense que demain, c'est encore plus dur. On peut encore essayer demain", a réagi le vainqueur du jour sur RMC.

Au lendemain du triomphe du Canadien Hugo Houle du côté de Foix, le peloton avait à nouveau rendez-vous dans les Pyrénées avec quatre ascensions au programme : le col d'Aspin (12 km à 6,5 %), la Hourquette d'Ancizan (8,2 km à 5,1 %), le col de Val Louron-Azet (10,7 km à 6,8 %) et le final vers Peyragudes (8 km à 7,8 %). Sans surprise, les attaques se sont multipliées dès le départ pour composer une échappée mais il a fallu attendre longtemps avant de voir Thibaut Pinot et Alexey Lutsenko s’isoler à l’avant avec derrière eux un gros groupe de contre-attaquants (Quinn Simmons, Dylan Teuns, Rigoberto Uran, Simon Geschke, Giulio Ciccone, Andreas Leknessund…).

McNulty remarquable

Dans le peloton, beaucoup de coureurs, dont Adam Yates et Thomas Pidcock, ont rapidement été mis en difficulté face au tempo imposé par Mikkel Bjerg, un des derniers lieutenants de Tadej Pogacar, orphelin depuis ce matin de son soldat Rafal Majka, qui a dû jeter l’éponge à cause d’une blessure à la cuisse. C’est ensuite Brandon McNulty qui s’est mis à la planche pour son leader, en reprenant tour à tour les derniers rescapés de l’échappée, dont Thibaut Pinot. Mais ce n’est qu’au sommet du col de Val Louron-Azet que Tadej Pogacar a placé une attaque pour tenter de déstabiliser Jonas Vingegaard, qui a aussitôt sauté dans sa roue. A ce moment-là, on ne retrouvait en tête de course plus que ces deux-là, accompagnés du seul Brandon McNulty.

Dans les derniers mètres de l'ultime ascension, Jonas Vingegaard s'est décidé à attaquer Tadej Pogacar, qui lui a répondu pour aller lever les bras au sommet. Le double tenant du titre espérait forcément mieux, mais il est encore tombé sur un Jonas Vingegaard en grande forme. Derrière, Romain Bardet et David Gaudu ont donc repris du temps sur Aleksandr Vlasov, Louis Meintjes, Enric Mas ou encore Adam Yates, un des grands perdants du jour.

Jeudi, la 18e étape de ce Tour proposera une dernière journée dans le massif pyrénéen entre Lourdes et Hautacam. Trois grosses ascensions seront au menu avec l'Aubisque, un grand classique, puis le col de Spandelles, une montée inédite du Tour, et enfin Hautacamavec ses 13,6 kilomètres à 7,8 % de pente moyenne. La dernière occasion pour Tadej Pogacar de tout bousculer ?

Le classement de l'étape

1) Pogacar

2) Vingegaard, +0"

3) McNulty, +32"

4) G.Thomas, + 2'07

5) Lutsenko, +2'34

6) Bardet, +2'38

7) Gaudu, +3'27

8) Vlasov, +3'32

9) Meintjes, +3'32

10) Quintana, +3'23

Le classement général

1) Vingegaard

2) Pogacar, +2'18

3) G.Thomas, +4'56

4) Quintana, +7'53

5) Gaudu, +7'57

6) Bardet, +9'21

7) Meintjes, +9'24

8) Vlasov, +9'56

9) A. Yates, +14'33

10) Mas, +16'35