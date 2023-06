Tour de France: "Là, j’ai envie, et quand je suis motivé, généralement, ça se passe bien!" Pinot annonce la couleur

Dans un entretien à plusieurs médias avant le départ du Tour de France samedi, Thibaut Pinot a affiché sa grande motivation pour sa dernière Grande Boucle, où il est annoncé en soutien de David Gaudu. Pour autant, le grimpeur franc-comtois compte bien saisir les "ouvertures" qui lui seront présentées.

Thibaut Pinot disputera cet été son dixième et dernier Tour de France. S'il prendra sa retraite au soir du Tour de Lombardie le 7 octobre prochain, le Franc-Comtois compte bien "profiter" d'ici là. Dans un entretien à plusieurs médias en amont de la Grande Boucle, le coureur de la Groupama-FDJ est revenu sur sa motivation avant le départ de la course, qui sera donné samedi à Bilbao.

Cinquième en mai dernier du Tour d'Italie en ayant décroché le maillot de meilleur grimpeur, Thibaut Pinot a repris la compétition dimanche, où il a pris la septième place des championnats de France, participant au sacre de son coéquipier Valentin Madouas. "J’ai connu des Tours où je n’avais pas envie d’aller, et ça ne se passait pas bien. Là, j’ai envie, et quand je suis motivé, généralement, ça se passe bien, annonce Thibaut Pinot. Lors de chaque grand Tour où j’étais dans ces dispositions, ça a bien marché."

"Je n'ai plus grand-chose à prouver à personne"

Pour la deuxième fois de sa carrière, après 2017, Thibaut Pinot enchaînera Giro et Tour de France. Quatrième en Italie il y a six ans, le grimpeur avait abandonné en juillet ensuite. "J’avais fini le Giro fatigué, je n’avais pas forcément envie d’aller sur le Tour, revient l'intéressé sur cette expérience. Je voulais faire la Vuelta, mais les objectifs d’équipe m’en ont empêché. Dans ce cas, on ne part pas dans un bon mood et ça sevérifie sur le terrain. Mais on ne peut pas comparer car, cette fois, c’est vraiment une volonté personnelle."

Cette anéne, Thibaut Pinot se présentera en soutien de David Gaudu, qui vise ouvertement le podium après sa quatrième place l'an passé. L'homme aux trois étapes sur le Tour pense toutefois qu'il aura des "ouvertures" personnelles lors des trois semaines. "Je veux me faire plaisir et être dans la continuité", confie Pinot, qui salive sur les étapes de montagne.

Thibaut Pinot, qui n'a pas encore gagné en 2023, a donc encore trois semaines pour faire rêver le public français et s'offrir un dernier bouquet de prestige. "Ce n’est pas du bonus, mais je le prends un peu comme ça, ajoute Pinot. Je n’ai plus grand-chose à prouver à personne. Je cherche juste à me faire plaisir. J’ai remontré sur le Giro le coureur que j’étais avant ma blessure. C’était important pour moi, et ça me permet d’être prêt à tourner la page bientôt. Je voulais finir en étant au top, et c’est ce qui se passe cette année."