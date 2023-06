Tour de France: favoris, Français, parcours… qu’attendre de cette 110e édition

La 110e édition du Tour de France s’élance de Bilbao, samedi avec le Danois Jonas Vingegaard en grand favori à sa propre succession. Le Français David Gaudu visera un podium alors que Thibaut Pinot et Julian Alaphillipe se battront pour les étapes.

Les favoris: Vingegaard pour le doublé, Pogacar dans l’incertitude

Jonas Vingegaard sera le grand favori à sa propre succession. En l’absence de Primoz Roglic, récent vainqueur du Tour d’Italie, le jeune Danois sera le seul leader de sa formation, entièrement dédiée à sa quête d’un deuxième sacre. Wout Van Aert, grand acteur du dernier Tour, sera à la fois un peu à part dans sa quête de victoires d’étapes mais aussi prépondérant pour assurer le train de l’équipe. Mais le Belge pourrait quitter la course plus tôt que prévu si sa femme accouche, comme il l’a annoncé. Vingegaard doit aussi son statut de grand favori aux incertitudes régnant sur ses principaux concurrents. Tadej Pogacar, double vainqueur en 2020 et 2021 et deuxième en 2022, sera le danger numéro un même si le Slovène n’a repris la compétition que le week-end dernier après blessure au poignet lors de sa chute à Liège-Bastogne-Liège en avril dernier.

Le Colombien Egan Bernal revient d’encore plus loin. Le vainqueur 2019 a frôlé la mort lors d’un grave accident à l’entraînement en janvier 2022. Après avoir repris la compétition sept mois plus tard, il retrouve la Grand Boucle comme leader d’Ineos-Grenadier, en l’absence de Geraint Thomas.

Les Français: Gaudu vise le podium, Pinot et Alaphilippe les étapes

Quatrième l’année dernière, David Gaudu visera plus que jamais une place sur le podium. Reste à savoir comment le grimpeur de la Groupama-FDJ va digérer l’entame très forte du parcours, lui qui avait bien mieux terminer que commencer en 2022. Après un critérium du Dauphiné décevant, il s’est un peu rassuré lors des championnats de France avant de lever le pied. Il pourra bénéficier du soutien de Thibaut Pinot, équipier en quête de victoire d’étape pour le dernier Tour de sa carrière. Valentin Madouas, nouveau champion de France, sera aussi au service de Gaudu comme l’année dernière, où il avait impressionné. Lui aussi ne cache pas qu’il aimerait lever les bras lors de ce Tour.

Ce sera aussi l’ambition du grand revenant Julian Alaphilippe, privé de Tour l’année dernière, trop juste après sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège. Romain Bardet, leader de la Team DSM et 3e du Tour en 2017, mènera la troupe des outsiders. Longtemps au contact des meilleurs l’année dernière, il avait finalement terminé 6e. Contrairement à 2022 où il avait participé au Giro, le natif de Brioude s’est préparé pour le Tour. Enfin, Guillaume Martin veut s'offrir un nouveau Top 10.

Le parcours: de la montagne presque du début à la fin

Il n’y a pas trop de rounds d’observation dans ce Tour de France avec un parcours accidenté dès le départ de Bilbao mais surtout de la haute-montagne dès la cinquième étape entre Pau et Laruns avec l’ascension du col du Soudet hors catégorie. Les 176 coureurs enchaîneront par l’étape-reine des Pyrénées entre Tarbes et Cauterets-Cambasque avec un hors-catégorie et deux cols de première catégorie au programme. Ils poursuivront par quelques étapes de plat avant de conclure la copieuse première semaine par une arrivée hors catégorie au Puy-de-Dôme dans le Massif central (9e étape, le 9 juillet).

Et ce ne sera pas fini puisque le peloton retrouvera les Alpes pour un programme très copieux à partir du 14 juillet. Au menu entre le 14 et le 19 juillet: quatre hors-catégorie et huit première catégorie entrecoupés d’une journée de repos et d’un contre-la-montre (le seul du parcours) de 22 kilomètres. Celui-ci n’est pas situé à la veille de l’arrivée sur les Champs Elysées comme c'est souvent le cas mais cinq jours avant. Une dernière étape de montagne est prévue le samedi avant Paris, entre Belfort et les Vosges avec six ascensions pour terminer fort.

Les autres stars

Grand animateur du Tour de 2021 avant d’abandonner pour se concentrer sur les JO, Mathieu Van der Poel revient avec l’ambition de garnir son impressionnant palmarès de victoires d’étapes supplémentaires… et celle de boucler son premier Tour en trois participations. La guerre des sprinteurs promet aussi d’être terrible entre Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Wout Van Aert, Mads Perdesen et Dylan Groenewegen. Mark Cavendish visera, lui, le record de victoires sur le Tour qu’il partage actuellement avec Eddy Merckx. En retrait et victime d’une chute, un autre ancien se mêlera à cette impitoyable lutte pour les sprints: Peter Sagan. Tom Pidcock et Hugo Houle, vainqueurs d’étapes en 2022, peuvent être cités parmi les animateurs d’étapes, sans oublier les Français désireux de montrer le maillot sur les étapes de plaine ou en montagne avec Nans Peters, Warren Barguil ou Aurélien Paret-Peintre.

Les grands absents

Il manquera quelques stars au casting de cette édition pour des raisons de calendrier. C’est le cas de Primoz Roglic, Geraint Thomas ou Remco Evenepoel, engagés sur le Tour d’Italie en mai dernier. L’abandon précoce du Belge en raison du covid a fait naître une rumeur sur sa possible présence sur le Tour. Ce ne sera finalement pas le cas. Chez les Français, il manquera notamment le sprinteur Arnaud Démare, non-retenu par Groupama-FDJ et très remontré contre ce choix.