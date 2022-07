Tour de France: Lampaert crée la surprise et prend le premier maillot jaune devant van Aert

Alors le maillot jaune semblait promis à Wout van Aert, son compatriote belge Yves Lampaert (Quick Step) a réalisé le meilleur chrono du contre-la-montre et s’est adjugé une victoire inattendue lors de la première étape du Tour de France, vendredi à Copenhague.

Une grosse surprise pour commencer. Si on pouvait s’attendre à ce que le premier maillot jaune du Tour de France soit porté par un coureur belge, il y en avait peu pour miser sur Yves Lampaert. A 31 ans, le coureur de la formation Quick Step a pourtant déjoué tous les pronostics à l’issue du contre-la-montre de la Grande Boucle vendredi dans les rues de Copenhague.

"Le maillot jaune ? Je n’avais jamais imaginé ça!"

Profitant d’une chaussée un peu plus sèche à l’origine, notamment, de deux chutes de Stefan Bissegger, Lampaert a avalé les 13km en 15’’17, soit 0’’05 de plus que Wout van Aert (Jumbo-Visma). L’un des grands favoris de cette première étape, leader avant le passage de son compatriote, s’imaginait pourtant au sommet du général pour la première fois de sa carrière. Ce ne sera pas pour cette fois. Double tenant du titre, le Slovène Tadej Pogacar (UAE) termine à la 3eme place à 0’’07 du coureur belge. Le top 5 est complété par des poids lourds du chrono : l’Italien Filippo Ganna (à 0’’10) et Mathieu Van der Poel (0’’13).

Des larmes d'émotion

"Je me suis juste dit qu’il avait encore beaucoup de coureurs, a commenté le héros du jour sur RMC avant de s’exclamer : pour l’instant je suis content, j’ai battu le coureur Wout van Aert ! J’ai ralenti avant les virages, accéléré après. C’était très dur. J’avais beaucoup de force aujourd’hui. Le maillot jaune ? C’est incroyable ! Je n’avais jamais imaginé ça. Je ne comprends pas." De l'incompréhension, le Belge est passé à l'émotion, lorsque le dernier coureur, Marc Soler, a franchi la ligne d'arrivée et acté le triomphe du Belge : "Ma tête explose, a-t-il poursuivi, en larmes. Je pouvais imaginer qu'un top 10 serait bien... Je n'y crois pas. Je sais que j'étais dans de bonnes conditions mais au point de gagner cette étape... Je ne pouvais même pas en rêver."

Les Français pas dans le coup

Côté français, on a une nouvelle fois pu constater que les Tricolores ne sont pas à l'aise dans l'exercice du chrono. Le premier coureur au général, Benjamin Thomas, ne pointe qu'en 23e position à 0''34 du maillot jaune. Romain Bardet, 37e, a déjà concédé 45 secondes et David Gaudu 50. "Ils (les français) ne sont pas dans le coup, soupire Cyrille Guimard. Ils sont à la rue alors qu’ils devraient être dans le boulevard. Mais ils sont à leur places." Samedi, deuxième étape, toujours au Danemark avec 202,5 km au programme entre Roskilde et Nyborg.