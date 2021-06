Tour de France: le coup de gueule de Jurdie après la chute provoquée par une spectatrice

Julien Jurdie a regretté le scénario de la première étape du Tour de France ce samedi en Bretagne. Le directeur sportif de l'équipe AG2R-Citroën a vu plusieurs de ses coureurs pris dans deux terribles chutes, dont une provoquée par une spectatrice.

Le numéro réalisé par Julian Alaphilippe dans le final de cette première étape du Tour de France entre Brest et Landerneau a presque faut oublier les déboires vécus par de nombreux participants de la Grande Boucle. En particulier les membres de l'équipe AG2R-Citroën qui ont été piégés dans les deux très grosses chutes du jour. Julien Jurdie n'a pas caché son amertume après cette étape difficile pour ses coureurs et notamment pendant la première chute provoquée par une spectatrice avec une pancarte au bord de la route.

"C’est le pire des scénarios catastrophe qui pouvait arriver pour nous. C’est difficile à expliquer, a pesté le directeur sportif de la formation française. C’est mon 17e Tour de France et je n’ai jamais vécu ça sur une première étape. On a vu que le retour du public a été fêté. C’est malheureusement difficile à accepter mais cela fait partie de l’histoire du Tour."

Jurdie: "Rester discipliné et maître de ses émotions"

Après une édition 2020 disputée à huis clos en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le public a fait son retour sur la Grande Boucle cet été. Mais si la ferveur des fans français et étrangers fait plaisir à voir, il ne faut pas oublier les normes de sécurité afin d'éviter des chutes comme celle intervenue ce samedi.

"Il y avait beaucoup de joie de retrouver tout ce public et cette ferveur du Tour de France qui a fait sa splendeur, a poursuivi Julien Jurdie après l'arrivée de la première étape. C’est clair que l’on était tous heureux de retrouver ce nombreux public massé sur le bord des routes et en train d’acclamer ou encourager les coureurs. Mais voilà, il faut rester discipliné et maître de ses émotions. Ce n’est pas pourtant pas lié au manque de message de la part de la famille du vélo. […] On ne peut pas refaire l’histoire et cette chute nous coûte très cher. A partir de là cela a été le scénario catastrophe."

Jurdie veut "rabâcher les choses"

Dans un peloton perturbé et désorganisé après cette première chute, certains ont connu une baisse de concentration dans les derniers kilomètres. La deuxième grosse chute du jour dans le final vers Landerneau a porté le coup de grâce et envoyé de nombreux leaders au tapis comme Richie Porte, Chris Froome, Warren Barguil, Marc Hirschi ou encore Greg Van Avermaet chez AG2R. Si certains ont pu repartir sans trop de bobos, d'autres ont gardé les stygmates de leur rencontre avec le bitume.

"Je pense que oui (il faut resserrer la vis). La pandémie est passée par là donc, et je le comprends, les gens ont tous envie de retrouver les coureurs, d’être sur les routes et d’applaudir, a conclu Julien Jurdie, visiblement déçu après le scénario de cette première étape. Il y a un goût de liberté à l’idée de retrouver les routes du Tour. C’est les vacances… mais effectivement je pense qu’il faut rabâcher les choses et être très prudent sur les bords des routes. Surtout sur des routes qui sont déjà étroites. La famille du vélo doit se remobiliser pour faire passer ce message de sécurité à l’ensemble de la caravane."