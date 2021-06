Tour de France: Alaphilippe remporte la première étape et prend déjà le maillot jaune

La première étape du Tour de France entre Brest et Landerneau a d'abord été marquée ce samedi par deux énormes chutes avant que Julian Alaphilippe ne vienne animer le finish en remportant la première étape. Le champion du monde prend (déjà) le maillot jaune.

Le Tour de France est parti sur les chapeaux de roues ce samedi. L’étape entre Brest et Landerneau (197 km), la première de cette édition, n’a en rien ressemblé à une promenade de santé. Parce qu’elle a surtout été marquée par une première énorme chute au cœur du peloton, à 44 km de l’arrivée, provoquée par une spectatrice mal placée au bord de la route. Avant un finish sublime et bleu-blanc-rouge avec la victoire de Julian Alaphilippe, premier maillot jaune.

Julian Alaphilippe a tenu ses promesses

Après plusieurs minutes entre flottement, confusion, tension et pagaille générale, le peloton est reparti, en ordre dispersé. Wout Van Aert (Jumbo Visma) a notamment ramé pour retrouver sa place dans le peloton. Puis la course a repris ses droits, avant que l'on assiste à une nouvelle chute massive à 5 km de la ligne d'arrivée. Parmi les nombreux coureurs touchés: Warren Barguil et Chris Froome.

La fin de course a enfin été animée par Julian Alaphilippe. Le champion du monde avait annoncé qu'il ne viserait pas le classement général cette année, mais plutôt des victoires étapes pour s'emparer du maillot jaune dès la première semaine. Et le Français a tenu ses promesses, en partant seul à deux kilomètres de l'arrivée, dans les plus forts pourcentages de la très attendue côte de la Fosse aux Loups.

Primoz Roglic a dans un premier temps tenté de suivre mais Alaphilippe en a remis une couche pour creuser l’écart. Il ne sera jamais rattrapé et remporte la première étape et prend le maillot jaune. Déjà.