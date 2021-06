Tour de France en direct: van der Poel va porter le maillot hommage à Poulidor

Si les premières étapes du Tour sont souvent promises aux sprinteurs, cette première course du Tour 2021 est davantage favorable aux punchers. Les 197 kilomètres entre Brest, d’où s’élancera à 12h30 la 108e Grande Boucle de l’histoire, jusqu’à Landerneau ne manquent pas de piment avec de nombreux pièges et surtout un parcours accidenté avec des "cotes courtes mais raides" comme l’a rappelé Christian Prudhomme samedi matin sur BFMTV. "Il y a la volonté d’offrir aux puncheurs deux arrivées consécutives faites pour eux." On suivra avec attention la Cote de Locronan (900m à 9,3%) et surtout la Côte de la Fosse aux Loups pour le grand final avec 3 km d’ascension à 5,7%.

Alors qui sont les favoris pour remporter cette 1ere étape et décrocher le premier jaune de ce Tour ? Le profil de la course pourrait parfaitement convenir au prodige belge Mathieu van der Poel. Pour son premier Tour, le petit-fils de Raymond Poulidor voudra sans doute marquer les esprits. On surveillera aussi de près aussi le champion du monde français Julian Alaphilippe qui a clairement fait des étapes bretonnes l’un de ses objectifs cette année. Enfin notre consultant Cyrille Guimard parie sur le champion d’Italie Sonny Colbrelli.