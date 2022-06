Tour de France; le nouveau maillot surprenant de l'équipe EF

La formation EF Education - Easy Post, qui dispose également d'une équipe féminine, a dévoilé ses nouvelles couleurs pour le Tour de France, avec un design plutôt surprenant.

Après les canards, place aux dragons. Pour sa nouvelle collaboration avec la marque Palace, la formation EF Education - Easy Post a décidé de frapper fort pour son maillot spécial en honneur du Tour de France, que les coureurs porteront uniquement pour la plus grande course cycliste du monde.

Dans le règlement de l'Union cycliste internationale (UCI), chaque équipe a le droit de changer une fois de maillot dans l'année, pour une épreuve. L'équipe EF a l'habitude désormais d'adopter de nouvelles couleurs pour le Tour d'Italie, mais à la demande de l'organisateur, pour que le maillot rose reste reconnaissable là où EF se pare depuis plusieurs années des mêmes tons.

"Le changement est notre façon de célébrer les femmes dans le sport"

Lors du Tour d'Italie 2020, l'équipe dirigée par Jonathan Vaughters s'était illustrée avec une tunique psychédélique, avec une sorte de Donald Duck sur son maillot et un casque en l'honneur des canards. Cette fois, si le rose reste de vigueur, EF Education - Easy Port s'affiche avec deux dragons. L'équipe féminine, qui participera aussi au Tour de France, portera également cette tenue.

Pour l'occasion, les vélos de la marque Cannondale s'afficheront eux aux couleurs de la France. "Le changement est notre façon de célébrer les femmes dans le sport et le Tour de France Femmes, justifie Vaughters. C'est sauvage, audacieux et c'est une période passionnante pour le monde du cyclisme. Les deux courses seront incroyables, et nous nous battrons pour ce que maillot et son message de célébration restent en tête de la course en juillet." Une chose est sûre: si le choix ne devrait pas faire l'unanimité, ce maillot devrait faire parler et surprendre les spectateurs de la Grande boucle.