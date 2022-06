Tour de France: Prudhomme salue les efforts du cyclisme après l'étonnant nouveau protocole Covid

Christian Prudhomme a salué ce mardi auprès de RMC Sport les efforts réalisés par le monde du cyclisme pour limiter l'effet du Covid-19 dans le peloton. Avant le départ du Tour de France, vendredi au Danemark, le directeur de la course a souligné l'importance du nouveau protocole sanitaire mis en place pour les coureurs.

Comme partout en France, le spectre du Covid-19 a refait surface dans le peloton du Tour de France. A quelques jours du départ de la mythique épreuve depuis Copenhague au Danemark, plusieurs coureurs ont été testés positifs et sont contraints au forfait. Pour limiter les risques pendant les trois semaines, les organisateurs de la Grande Boucle et l’UCI ont officialisé ce mardi un nouveau protocole sanitaire. Directeur du Tour de France, Christian Prudhomme a livré son sentiment face à ce retour soudain de l’épidémie.

"Il est certain qu’il y a deux semaines, nul n’imaginait que l’on se retrouverait dans cette situation-là dans la vie quotidienne et donc aussi pour les organisateurs d’épreuves sportives, a estimé le patron de la course auprès de RMC Sport. Je pense que le Tour de Suisse il y a deux semaines a montré très clairement aux équipes qu’il fallait resserrer la vis. Ce qu’elles ont fait sans le moindre doute puisque le Tour est pour elles aussi l’épreuve la plus importante de l’année. Et de très loin."

Un protocole plein de "bon sens"

Christian Prudhomme en a aussi profité pour saluer l’initiative de l’UCI avec son nouveau protocole pour limiter les risques liés au Covid-19 pendant la Grande Boucle.

"Le nouveau protocole de l’UCI est fait de bon sens je crois. Il a été travaillé avec les équipes et avec nous les organisateurs pour faire en sorte que l’on puisse protéger en maintenant du bon sens. Il y a un contrôle antigénique nécessaire avant d’arriver sur la course afin que le peloton soit le plus sain possible, a encore estimé le directeur du Tour de France. Il y aura ensuite deux autres contrôles antigéniques lors des journées de repos. Mais si un coureur totalement asymptomatique est testé positif au Covid, c’est un collège de médecins et de professeurs de médecine avec à sa tête le professeur Bigard, directeur médical de l’UCI, et avec le médecin de l’équipe concernée et le médecin du Tour qui se réunira pour voir ce qu’il convient de faire."

Et Prudhomme de se féliciter de la fin du retrait total des équipes dès qu’un cas positif apparait: "Et puis il n’y a surtout plus de risque de voir une équipe sortir complètement du Tour. Contrairement à ce qu’il se faisait ces deux dernières années, s’il y a un ou deux ou trois cas positifs, chacun des coureurs concernés sortira mais l’ensemble de l’équipe ne sera pas contraint de repartir."

Prudhomme détaille les consignes pour le peloton

Avec le retour du Covid, le peloton va devoir se soumettre au retour des gestes barrières et des tests. S’il comprend la gêne pour les coureurs, Christian Prudhomme leur rappelle qu’à situation extrême mesure extrême. Le Covid-19 a fait son retour, il faut s’adapter.

"C’est évidemment un peu différent entre la vie du quotidien et la vie des champions. Mais leur vie est de toute façon différente au quotidien et ils le verront quand ils reviendront dans ce qui peut être la vraie vie, a conclu le dirigeant de l’organisation. On n’imaginait pas un retour de l’épidémie, c’est certain. Nul ne l’imaginait, en tout cas pas nous. C’est comme ça et il faut assurément retrouver le sens de ces fameux gestes barrières. Il faudra approcher les coureurs avec un masque et en s’étant lavé les mains. Pour la troisième année consécutive, je ne serrerai pas la main des champions. C’est comme ça. On pensait que cela serait plus libre mais ce n’est pas le cas. Il faut se protéger avec du bon sens en plus des tests obligatoires qui sont diligentés."