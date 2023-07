Tour de France: "Les gens ne l'oublieront jamais", le témoignage touchant du père de Thibaut Pinot

Présent sur les Champs-Elysées pour la dernière étape du Tour de France ce dimanche, Régis Pinot, le papa de Thibaut, s'est confié au micro de RMC Sport. Il a raconté le lien si spécial qui unit son fils au public français.

"On savait qui il était, on savait qu’il était populaire mais à ce point, non." Ces mots sont ceux de Régis Pinot, le papa de Thibaut. Après avoir vécu l’incroyable étape de samedi dans la voiture de l'équipe Groupama-FDJ, aux côtés de Marc Madiot, il était présent ce dimanche sur les Champs-Elysées pour vivre au plus près les derniers moments de son fils sur le Tour de France. Proches, amis, anciens équipiers, supporters de la première heure, ils s’étaient tous donné rendez-vous sur la plus belle avenue du monde pour profiter de ces instants uniques.

"Thibaut a fait toute sa carrière à la FDJ, au sein d'une grande famille. Tout le monde est là en famille, et ça nous fait plaisir de revoir ses anciens équipiers. Je dis souvent en rigolant qu'il en a usé beaucoup comme William Bonnet, Matthieu Ladagnous... C'est la fin d'une belle aventure. C'est dur, mais c'est son choix. Je pense que Thibaut a bien choisi, il arrête sur un Tour magnifique. Les gens ne l'oublieront jamais", a confié Régis Pinot en direct au micro de RMC Sport.

"Les gens se reconnaissent en lui"

"Il pouvait encore faire une année ou deux, mais il a raison d'arrêter sa carrière là. Pour la maman c'est des soucis en moins, pour moi c'est un peu différent d'un point de vue sportif. On a chacun notre façon de voir les choses", a-t-il ajouté, avant de revenir sur la folie qui a accompagné la 20e étape. C’est seul en tête et en héros que le troisième du Tour de France 2012 a fendu une foule en délire, dans le col du Petit Ballon, sur ses routes d'entraînement vosgiennes. La communion était totale dans l'auto-proclamé "Virage Pinot", avec une atmosphère de stade de foot à ciel ouvert.

"J'étais avec Marc Madiot, c'était grandiose, a raconté Régis Pinot. Thibaut a eu des hauts et des bas, c’est ça sa carrière. C'est un peu ça dans la vie de tous les jours. Les gens se reconnaissent en lui. Il est resté simple, il avait les mots qu'il fallait dire, avec parfois certains gros mots que je ne vais pas répéter (sourire). Il est naturel. Un jour il pleure, un jour il gagne, il ne cache pas ses émotions." Reste à connaître la suite. Faut-il s’attendre à voir le chouchou du public, qui a encore eu droit à des chants tourner complètement la page après sa retraite pour retrouver la tranquillité qu’il chérit tant, entouré de sa famille et de ses chèvres, dans son fief de Mélisey en Haute-Saône ?

"Est-ce qu’il reviendra dans une équipe? Pas maintenant, je ne pense pas, c'est lui qui verra. Il a ses projets de ferme auberge et de chambre d'hôte qu'on est en train de monter et de préparer. Est-ce qu'il reviendra dans le vélo? Peut-être, son frère (Julien) restant dans le domaine du vélo (comme entraîneur chez Groupama-FDJ). Je ne sais pas." En attendant, il reste à Pinot un ultime objectif avant de ranger son vélo à la fin de la saison. Ce sera le 7 octobre prochain, avec le Tour de Lombardie, un Monument qu'il a déjà remporté en 2018. Cinq ans plus tard, certains ont déjà réservé leur billet pour l'Italie. Pour une dernière danse qui s'annonce majestueuse.