Tour de France: les images folles de l'accueil des fans de Cosnefroy et Paret-Peintre dans le col de Joux-Plane

Lors de la 14e étape du Tour de France entre Annemasse et Morzine Les Portes du Soleil, Benoît Cosnefroy et Aurélien Paret-Peintre ont reçu un accueil pour le moins chaleureux de la part de leur fan-club dans le col de Joux-Plane.

La journée de samedi s'annonçait difficile pour les coureurs du Tour de France, avec une 14e étape dantesque entre Annemasse et Morzine Les Portes du Soleil. 150 kilomètres et cinq difficultés répertoriées, dont le terrible col de Joux-Plane et ses 11,6 kilomètres à 8,5%.

Mais les supporters de Benoît Cosnefroy et Aurélien Paret-Peintre (AG2R) ont rendu l'ascension plus facile à endurer pour leurs chouchous. Le premier, dossard 83 sur le maillot, s'est même permis une petite pause pour saluer ses fans et pour boire un petit coup au milieu des fumigènes. Après ce bain de foule, le coureur de 27 ans est finalement reparti, requinqué comme jamais.

Lutte acharnée dans la dernière difficulté du jour

Le puncheur a finalement coupé la ligne à plus de 37 minutes du vainqueur du jour, Carlos Rodriguez. L'Espagnol, désormais troisième du général, a faussé compagnie à Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard dans la descente du col de Joux-Plane pour s'offrir sa première victoire sur le Tour de France.

De leur côté, les deux favoris ont animé la course dans les pentes du col hors-catégorie, bien avant l'arrivée de Benoît Cosnefroy. Le Slovène a tenté de distancer son rival, mais le vainqueur sortant de la Grande Boucle a fait la bonne opération de la journée, en reprenant une petite seconde à Pogacar à l'issue de cette 14e étape et porter son avance à dix secondes. Un nouveau round est attendu dès dimanche entre Les Gets Les Portes du Soleil et Saint-Gervais Mont-Blanc (171,3 km), où cinq cols répertoriés sont au programme.