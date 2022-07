Tour de France: les larmes d’Hugo Houle, qui dédie sa belle victoire à son frère décédé

Le Québécois Hugo Houle (Israel-Premier Tech) a dédié sa première victoire chez les professionnels, ce mardi sur la 16e étape du Tour de France, à son frère. Ce dernier est décédé il y a neuf ans après avoir été renversé par une voiture.

Vendredi, après sa troisième place sur la 13e étape du Tour de France entre Bourg-d’Oisans et Saint-Etienne, il révélait avoir eu "une pensée pour (son) frère", décédé il y a près de 10 ans. Quelques jours plus tard, après un succès en patron sur la 16e étape de la Grande Boucle, l’émotion est forcément immense pour Hugo Houle, vainqueur entre Foix et Carcassonne au terme d’un gros numéro en solitaire.

"J’avais un rêve: gagner pour mon frère qui est mort quand je suis passé pro, a confié, en larmes, le coureur canadien juste après son tout premier succès chez les professionnels. Toutes ces années, j’ai pensé à lui et aujourd’hui je gagne pour lui. Cela fait presque dix ans qu'il est mort, je suis tellement content pour lui aujourd'hui."

Au plus près de son frère au moment du drame

Le 21 décembre 2012, son frère, Pierrik, est renversé par un conducteur ivre alors qu’il faisait du jogging dans une petite commune québécoise, raconte notamment le Journal du Québec dans son édition du 16 juillet dernier. Alors qu’il s'apprête à vivre sa première saison sur le circuit professionnel avec AG2R, Hugo Houle, revenu d’Espagne depuis quelques heures, tient même la main de son frère pendant que des massages cardiaques sont pratiqués sur ce dernier.

Après presque une décennie à courir après une victoire pour honorer sa mémoire, Houle a donc enfin pu lever les bras ce mardi. Le tout sur la plus prestigieuse course au monde. "C'est le bon endroit pour gagner, Michael Woods m’a dit d’y aller à fond. J’ai basculé avec 30 secondes d’avances et j’ai tout donné, a-t-il poursuivi. J’y suis allé à fond, a lancé le vainqueur de la 16e étape après l'arrivée. J’ai même été un peu apeuré de tomber dans les cinq derniers kilomètres, j'avais peur d'avoir des crampes." Mais rien ne pouvait venir gâcher son rêve.