Tour de France (16e étape): Houle s'impose après un sacré numéro, Bardet grand perdant du jour

Hugo Houle a remporté en solitaire la 16e étape du Tour de France, marquée notamment par deux diffultés de première catégorie, ce mardi entre Carcassonne à Foix. Tadej Pogacar a tenté en vain d'attaquer Jonas Vingegaard, tandis que Romain Bardet a perdu gros.

La première étape pyrénéenne a rendu son verdict. Alors que le peloton attaque la dernière semaine de ce Tour de France 2022, c'est Hugo Houle (Israel-Premier Tech) qui a été le plus costaud lors de la 16e étape entre Carcassonne et Foix. Membre de l'échappée matinale, le Canadien est parti en solitaire dans le mur de Péguère (1ère catégorie) à plus de 30 km de l'arrivée et a résisté jusqu'au bout. Il devance le Français Valentin Madouas et son coéquipier Michael Woods.

Alors qu'il avait promis des attaques pour tenter de renverser Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar a tenu parole. Le Slovène a placé une première banderille dans le Port de Lers (1re catégorie), l'avant-dernière difficulté du jour, avant d'accélérer dans la descente qui suivait. Mais le double tenant du titre n'a pas réussi à décramponner le maillot jaune et n'a rien tenté dans le mur de Péguère.

Bardet perd gros

Quatrième du général au début de l'étape, à 18 secondes de Geraint Thomas et du podium, Romain Bardet n'était pas dans un grand jour et a perdu le contact avec le groupe des favoris dans le mur de Péguère, pour au final perdre 3'30 sur les leaders du général. Il est désormais 9e du général (+6'37").

David Gaudu, un temps distancé, termine quant à lui dans le groupe maillot jaune. Le Breton de la Groupama-FDJ, 5e du général à 4'24" de Vingegaard, est désormais le Tricolore le mieux classé de ce Tour de France.

Le top 5 de l'étape

Hugo Houle Valentin Madouas, +1'10 Michael Woods, +1'10 Matteo Jorgenson, +1'12 Michael Storer, +1'25

Le classement général

Vingegaard Pogacar, +2'22 Thomas, +2'43 Quintana, +4'15 Gaudu, +4'24 A. Yates, +5'28 Meintjes, +5'46 Vlasov, +6'18 Bardet, +6'37 Pidcock, +10'11