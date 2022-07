Tour de France: "J'étais complètement perdu", Bardet raconte son "calvaire" pyrénéen

Romain Bardet s’est écroulé ce mardi lors de la 16e étape du Tour de France entre Carcassone et Foix. Largué par les favoris dans le final, le Français de l’équipe DSM a accusé le coup après l’arrivée, lâché par son corps.

Quatrième au départ de la 16e étape du Tour de France, Romain Bardet a connu une journée sans entre Carcassone et Foix. Une vraie de vraie. Avec un débours de plus de trois minutes sur les autres favoris, le leader de la formation DSM a craqué physiquement et a fini très loin du vainqueur du jour, Hugo Houle. Lâché par son corps dans une course disputée sous des températures caniculaires, le désormais neuvième du classement général a perdu gros dans la course au podium.

"J'étais vraiment super fébrile. J'ai eu des maux de tête. C'était une des pires journées que j'ai connues depuis un petit moment, a lancé le Français de la DSM à l'arrivée de la 16e étape. C'était un calvaire et je tire un grand coup de chapeau à mes équipiers qui ont été là au début et à la fin. Sans eux je pense que je ne finissais pas l'étape."

"J’étais complètement perdu"

Capable de s’accrocher aux deux monstres Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard depuis le début de la Grande Boucle, Romain Bardet espérait chiper la troisième du général au Gallois Geraint Thomas. Mais à l’arrivée, le Français de 31 ans s’est écroulé. Encore abattu après avoir rejoint Foix, le coureur de la DSM a eu du mal à expliquer cette énorme défaillance.

"Je ne sais pas (si c'est à cause de la chaleur). Je ne me sentais vraiment pas bien, j'ai eu des frissons avec mes tempes qui tapaient, a encore expliqué le Tricolore après cette cruelle 16e étape. C'était un jour terrible et je ne l’ai pas vu venir. J’espère rebondir, l’envie sera là. Ce n’était même pas les jambes. Simplement, j’étais complètement perdu. Je n'avais rien. Ma tête tapait et j'étais vraiment à côté de la plaque."

Longtemps en course pour le podium sur ce Tour de France, Romain Bardet espère désormais se refaire la cerise avant les deux grosses étapes pyrénéennes mercredi et jeudi. Avec notamment la montée vers Peyragudes, là où il s’était imposé en 2017. Neuvième à 6 minutes et 37 secondes de Jonas Vingegaard, il ne devrait plus menacer le Danois au classement général. Cela permettrait peut-être au Tricolore de bénéficier d’un bon de sortie dans le final d’une étape dans les jours à venir. Encore faut-il récupérer...