Tour de France: Madiot annonce du "grand Pinot" dans les Pyrénées

Le manager général de Groupama-FDJ Marc Madiot était très satisfait par la troisième place décrochée par Thibaut Pinot à l’issue de la 14e étape du Tour de France ce samedi à Mende.

Du panache pour Thibaut Pinot. S’il ne se bat plus pour le classement général, le coureur de la Groupama-FDJ fait le spectacle. Ce samedi, lors de la 14e étape, le Français de 32 ans est tombé sur plus fort que lui avec Michael Matthews et Alberto Bettiol. Mais sa troisième place glanée à Mende après avoir pris part à une longue échappée montre que le Franc-Comtois est de retour en forme.

"Thibaut est sur une phase ascendante, en progrès, se réjouit Marc Madiot, son manager sur RMC. Il manque peut-être encore un tout petit peu de confiance en lui au moment crucial mais il a plutôt bien couru. Ce n’était pas la météo qui lui convient le mieux. Je pense qu’on va avoir du bon Pinot dans la dernière semaine, ça c’est sûr. Dans les grands cols, on va retrouver du grand Pinot." Avant les étapes pyrénéennes mercredi et jeudi, le Français est 19e du général.

"David Gaudu a enfin compris qu’il pouvait faire très fort"

Un classement où les coureurs FDJ brillent puisqu’ils sont trois dans le top 20. Devant Pinot, Valentin Madouas est 16e et surtout David Gaudu, le leader, est 8eme à 4’24 du maillot jaune danois Jonas Vingegaard. "Le reste de l’équipe a été vraiment top toute la journée. David a enfin compris qu’il pouvait faire très fort. On va faire une belle dernière semaine. Il a des gars très bien autour de lui. Ils sont tous à un très bon niveau."

Seul regret pour Marc Madiot, son équipe n’a pas encore remporté une étape sur cette Grande Boucle: "Il nous manque la petite cerise sur le gâteau mais elle va venir", promet-il.