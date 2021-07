Tour de France: masque obligatoire dans les Landes pour les spectateurs

Le port du masque sera obligatoire pour les spectateurs du Tour de France lors de la 19e étape dans les Landes, ce vendredi entre Mourenx et Libourne.

Les spectateurs de la 19e étape du Tour de France, programmée ce vendredi entre Mourenx (Pyrénées-Atlantiques) et Libourne (Gironde), devront porter le masque pour la portion de course passant dans les Landes, a indiqué mercredi la préfecture. Cette obligation sanitaire, face à l'épidémie de coronavirus, avait déjà été instituée par la préfecture de Gironde pour la portion de course en Gironde, où est programmée l'intégralité de la 20e étape, un contre-la-montre Libourne et Saint-Émilion.

Une crainte du variant Delta

"Afin de garantir la santé et la sécurité de l'ensemble des citoyens présents sur les routes pour suivre le Tour de France, Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes, a pris un arrêté imposant, de 10h à 16h, le port du masque pour toute personne âgée de plus de onze ans dans un espace de 20m de chaque côté du parcours du Tour de France", a fait savoir la préfecture dans un communiqué. Selon l'ARS Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence dans ce département était mercredi de 38,8 pour 100.000 habitants et le variant Delta y représente près de 74% des cas positifs au Covid-19.

Après 17 étapes, le classement général du Tour de France est largement dominé par le Slovène Tadej Pogacar, le tenant du titre, qui compte plus de cinq minutes d'avance sur ses plus proches poursuivants. Le podium provisoire est complété par le Danois Jonas Vingegaard et l'Equatorien Richard Carapaz. Guillaume Martin, neuvième, est le Français le mieux classé.