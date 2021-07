Tour de France: Mohoric remonté après la perquisition chez Bahrain Victorious

Matej Mohoric, coureur slovène de la formation Bahrain Victorious, dénonce la perquisition des gendarmes à l’hôtel de l’équipe, mercredi soir, tout en assurant n’avoir rien à cacher.

Les coureurs de Bahrain Victorious, meilleure équipe du classement général, vont conclure le Tour de France dans un climat de suspicion après la perquisition menée à son hôtel par 25 agents de l’Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et la Santé Publique (OCLAESP), mercredi à Lescar, dans la banlieue de Pau. Mais Matej Mohoric, vainqueur de la septième étape entre Vierzon et Le Creusot, regrette cette opération mais se montre serein. Remonté par ce climat de suspicion, il promettait d’attaquer lors la 18e étape entre Pau et Luz-Ardiden. Et a tenu promesse.

"C’est bizarre, en 2021, de penser qu’on fait quelque chose d’illégal"

"Je ne me sens pas mal à l’aise, j’ai confiance en mon équipe, a-t-il déclaré avant le départ de l’étape, ce jeudi. Moi, je n’ai rien à cacher. Ils ont fouillé les téléphones, les messages… Ils ont pris certains téléphones et ordinateurs. Ils ont vérifié tout le matériel. Bien sûr, ils n’ont rien trouvé parce que nous n’avons rien à cacher. C’est un peu bizarre qu’encore à cette époque, en 2021, ils pensent qu’on fait quelque chose d’illégal. On s’en fiche, on est là pour se montrer, pour faire ce qu’on sait faire, pour prendre le contrôle, on est plus que jamais concentrés et on va réussir à s’échapper."

Il a mis ses paroles à exécution en attaquant dès le kilomètre zéro de la dernière étape des Pyrénées. Le parquet de Marseille a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire le 3 juillet dernier pour des "chefs d’acquisition, transport, détention, importation d’une substance ou méthode interdite aux fins d’usage par un sportif sans justification médicale concernant des membres de l’équipe cycliste Team Bahrain Victorious", indique un communiqué.

La formation bahreïnie signe un Tour de France très remarqué puisqu’elle pointe donc en tête du classement général par équipe. Elle a aussi décroché deux victoire d’étapes par Mohoric (7e) et Dylan Teuns (8e). Le Belge Wouter Poels détient le maillot du meilleur grimpeur alors que le sprinteur italien Sonny Colbrelli a signé des performances bluffantes en montagne en suivant les meilleurs grimpeurs.