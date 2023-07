Tour de France: parcours, horaires, favoris… Ce qu'il faut savoir avant la 8e étape entre Libourne et Limoges

Après une 7e étape sans difficulté, les coureurs ont rendez-vous ce samedi avec une 8e étape du Tour de France un peu plus épicée. Au programme, 200 km entre Libourne et Limoges et un tracé qui pourrait faire le bonheur des sprinteurs ou des puncheurs.

Avant de passer la ligne d’arrivée dans ville de la Haute-Vienne qui accueillera le Tour pour la 14e fois de son histoire, les coureurs auront droit à un début d’étape sur du plat avant d’affronter une succession de côtes dans la dernière partie, dont celle de Condat-sur-Vienne (1,2 km à 5,4%) qui pourrait servir de rampe de lancement aux plus audacieux, à neuf kilomètres de l'arrivée.

Tour de France ; le parcours de la 8e étape entre Libourne et Limoges © letour.fr

Coquard : "Une arrivée qui est taillée pour moi"

"Le final dans le Limousin est plus vallonné que l'étape de vendredi arrivant à Bordeaux. Ce sera un petit peu plus compliqué pour les sprinteurs et puis surtout l'arrivée se fait sur 600 derniers mètres avec des pourcentages à 4-5%, explique Thierry Gouvenou, le traceur du Tour de France. Il faudra de la puissance et un coureur comme Mathieu van der Poel va plus se retrouver là-dessus que sur du pur sprint. Surtout que le final aura bien usé tous les coureurs avec toutes ces côtes dans le Limousin."

Si on n’est pas à l’abri d’un gros coup signé par un puncheur comme Mathieu van der Poel ou Wout van Aert, les sprinteurs, Jasper Philipsen en tête, ont coché cette 8e étape dans leur agenda. C’est aussi le cas du Français Bryan Coquard : "C’est une arrivée qui est taillée pour moi en faux plat montant, confirme le coureur Cofidis. C’est une arrivée difficile que j’affectionne. Pedersen est très fort aussi sur ce genre d’arrivée. Il y aura Van Aert aussi. On va faire le maximum. Limoges, je ne vais pas me cacher, c’est la meilleure occasion de gagner pour moi." Départ de cette 8e étape à 12h30 à Libourne (lancé à 12h45), arrivée prévisionnelle à Limoges à partir de 17h07.