Tour de France: Parcours, horaires, favoris... ce qu'il faut savoir sur la 13e étape entre Châtillon-sur-Chalaronne et le Grand Colombier

Les coureurs du Tour de France n'auront que 137,8 kilomètres à parcourir pour cette 13e étape entre Châtillon-sur-Chalaronne et le Grand Colombier mais la montée finale (17,4km à 7,1%) promet une explication au sommet.

La victoire n'échappera pas à un grimpeur en ce jour de fête nationale. Au lendemain d'une nouvelle journée très animée, le peloton du Tour de France va s'attaquer ce vendredi au Grand Colombier. Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, les deux favoris à la victoire finale, devront à nouveau s'expliquer. Reste à savoir si un coureur présent dans l'échappée pourra résister à cette lutte entre cadors.

· Le parcours

La 13e étape du Tour propose l'une des quatre arrivées au sommet de cette 110e édition, au terme d'un tracé très courte - seulement 137,8 km - au départ de Châtillon-sur-Chalaronne qui mènera les coureurs jusqu'au point culminant du massif du Jura dans l'Ain (1.501 m).



Classé en hors catégorie, le Grand Colombier est l'un des cols les plus difficiles de France avec une montée de 17,4 km à 7,1% de moyenne, avec de longues portions à 10% et des passages à 12%. Il a déjà été emprunté à plusieurs reprises par la Grande Boucle, mais il y a eu une seule arrivée au sommet jusque-là, en 2020.



Tadej Pogacar y avait remporté sa deuxième étape dans le Tour de France, avant d'empocher la victoire finale quelques jours plus tard à Paris. Derrière, Egan Bernal, tenant du titre, avait vécu un calvaire, cédant plus de sept minutes dans l'ascension. Cette année-là, le Grand Colombier, surnommé "la pyramide du Bugey", avait été précédé par deux autres difficultés, la Selle de Fromentel et le col de la Biche. Cette fois, l'approche sera nettement plus douce.

Tour de France, 13e étape entre Châtillon-sur-Chalaronne et Grand Colombier, le 14 juillet 2023 © Autres

Le départ fictif est prévu à 13h45. Le départ réel, à Châtillon-sur-Chalaronne , doit être donné à 13h55. Le sprint intermédiaire se disputera a priori entre 16h et 16h13. Les coureurs adoivent arriver au pied du Grand Colombier aux alentours de 16h45. Pour l'arrivée, rendez-vous entre 17h12 et 17h32. Tadej Pogacar, dernier vainqueur en 2020 au Grand Colombier, avait signé le record de la montée en 45 minutes et 50 secondes.

Eurosport et France Télévisions diffusent l'étape en intégralité. Sur le service public, France 3 prend d'abord l'antenne à 12h55. Cette nouvelle journée de course est aussi à suivre en direct à la radio sur RMC, sur la radio digitale RMC 100% Tour, ainsi qu'en live sur le web avec le site et l'appli RMC Sport.

· Les favoris

Comme depuis le début de ce Tour de France, pour ne pas dire depuis deux ans, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar sont les grands favoris au matin d'une journée en montagne. Derrière, de Jai Hindley à Romain Bardet en passant par Carlos Rodriguez ou David Gaudu, il semble bien difficile de pouvoir rivaliser à la pédale avec le Slovène et le Danois.

Sinon, il faudra donc se glisser dans une échappée pour espérer avoir une chance. Déjà présent à l'avant ce jeudi, Thibaut Pinot a confié qu'il était "mort" à l'arrivée et ne souhaitera sans doute pas se disperser en vue d'un week-end dans les Alpes. Dernier vainqueur français un 14 juillet, en 2017, Warren Barguil souhaitera certainement tenter par une échappée. Mais le format de l'étape est court et probablement peu propice.

Malgré tout, s'il fallait citer des coureurs qui pourraient avoir une vraie carte à jouer par le biais d'une échappée, il faut se pencher sur le classement général et regarder les coureurs qui se situent loin du maillot jaune. Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose, Felix Gall, Mikel Landa, Ben O'Connor, Michael Woods, Ruben Guerreiro, Tobias Johannessen sont parmi les candidats les plus crédibles dans cette liste non-exhaustive.