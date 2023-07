Tour de France: Pinot n'a "aucun regret" après sa 12e étape "au courage"

À l'arrivée de la 12e étape à Beaujolais-en-Belleville, où il s'est classé 6e, Thibaut Pinot a expliqué avoir été en difficulté pour suivre la cadence dans le groupe des poursuivants.

Thibaut Pinot s'est montré et a tenté, jeudi sur le Tour de France, à tel point que la victoire d'étape à Belleville-en-Beaujolais semblait envisageable pendant un temps. Notamment lorsqu'il a rattrapé Mathieu van der Poel à l'avant. Mais c'est finalement à la 6e place que le coureur Groupama-FDJ a terminé cette 12e étape remportée par Ion Izagirre. Et il s'avère que c'est une belle performance au regard de sa forme physique réelle. Car après l'arrivée, le Français a fait savoir qu'il avait été en souffrance.

"Je n'avais pas vraiment de bonnes sensations aujourd'hui. J'étais à fond. On a fait un effort au début de course, on s'est fait piéger. Je ne m'en suis jamais remis. C'était vraiment au courage aujourd'hui. Je suis mort. Non, je n'ai aucun regret aujourd'hui. J'ai donné tout ce que j'avais. C'était dur", a-t-il déclaré dans des propos recueillis par RMC.

"J'espère ne pas trop le payer demain"

"J'ai vraiment survécu dans l'échappée aujourd'hui. C'est une étape qui va laisser pas mal de fatigue. Je m'attendais à ce que les autres soient à fond, mais ils étaient un cran au-dessus de moi. C'était vraiment chaud comme journée", a-t-il ajouté.

Avec sa 6e place et deux secondes de bonification dans la dernière difficulté, Thibaut Pinot a fait un petit bond au classement général. Il se retrouve désormais 10e, juste derrière son leader David Gaudu. "Je ne me suis pas trop préoccupé du général", a-t-il toutefois précisé.

Pour le Grand Colombier de la 13e étape, celle du 14 juillet, Thibaut Pinot espère pouvoir répondre présent: "J'ai laissé une cartouche sur la route, j'espère ne pas trop le payer demain. On va essayer demain que ce soit une journée un peu plus cool".