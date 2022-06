Tour de France: tenant du titre, Pogacar ne s'élancera pas en dernier pour le chrono inaugural

Les organisateurs du Tour de France ont dévoilé ce jeudi les horaires pour le chrono inaugural du Tour de France 2022, dans les rues de Copenhague vendredi. Contrairement à ce que veut la tradition, Tadej Pogacar ne s'élancera pas en dernier.

Contrairement à la tradition, qui veut que le vainqueur sortant s'élance en dernier lorsque le Tour de France commence par un contre la montre, Tadej Pogacar a choisi de partir ce vendredi dans la première moitié de course. En principe, le Slovène aurait dû partir à 18h55. Il partira finalement à 17h05 pour effectuer les 13,2 kilomètres dans les rues de Copenhague.

Champion du monde de contre la montre, l'Italien Filippo Ganna a décidé de partir assez tôt également, à 17h03. Wout Van Aert, le coureur de la Jumbo-Visma, partira une minute après et donc juste avant Tadej Pogacar. Ce sera par conséquent l'un des premiers moments forts de ce Tour de France 2022.

Les leaders s'élanceront tôt

De son côté, autre prétendant à la victoire finale, Primoz Roglic commencera cette édition à 16h20, soit le premier coureur de son équipe. Son coéquipier Jonas VIngegaard, deuxième l'an passé, partira à 16h42, en deuxième position pour les Jumbo-Visma. Des coureurs comme David Gaudu, Mathieu van der Poel, Stefan Küng, Thibaut Pinot ou Geraint Thomas ont aussi décidé de s'élancer avant 17 heures. Les leaders ont donc fait le choix de la récupération, en s'élançant le plus tôt possible.

Pour rappel, l'ordre de départ des équipes est dicté par les numéros des dossards. Ensuite, les formations et les coureurs ont toute latitude pour choisir leur planning. Pour l'anecdote, c'est le Français Jérémy Lecroq (B&B Hôtels) qui donnera le coup d'envoi de l'édition 2022 à 16 heures et l'Espagnol Marc Soler, coéquipier de Pogacar, qui sera le 176e et dernier coureur à s'élancer, à 18 heures 55.