Tour de France: chances françaises, parcours et favoris… tout ce qu’il faut savoir sur l’édition 2022

Ce vendredi 1er juillet, la 109e édition du Tour de France s’élancera de Copenhague avec un contre-la-montre de 13 kilomètres. Entre un parcours sinueux, des favoris prêts à en découdre et des Français qui souhaitent faire bonne figure à domicile, voici les clés de cette Grande Boucle, cru 2022.

119 ans après sa première, le Tour de France va s'élancer ce vendredi pour une 122e édition. Cette année, la messe de juillet prend ses quartiers au Danemark pour le grand départ. C’est la 24e fois de son histoire que la Grande Boucle s'élance en dehors du territoire français. Les coureurs engagés relieront la France le 4 juillet, à l'occasion de la journée banalisée pour le transfert.

Le parcours

Ce sont 3.349,8 kilomètres qui attendent les 176 coureurs qui s’élanceront de Copenhague ce vendredi 1er juillet. Les engagés devront parcourir cette distance en 21 étapes étalées sur trois semaines de course. Cette année, ASO, société organisatrice du Tour, propose un parcours très montagneux qui devrait inspirer les grimpeurs les plus offensifs. Six étapes de montagne attendent les forçats de la route, avec cinq arrivées au sommet. Outre la montagne, les pavés et le vent de la première semaine de course pourraient offrir un beau spectacle.

Les purs sprinteurs devront eux saisir les rares opportunités car, si ASO a annoncé six étapes de plaine, la grande majorité de celles-ci sont accidentées et pourraient laisser quelques coureurs sur le carreau. Pour ce qui est du contre-la-montre, le total de 53 kilomètres en effort solitaire est semblable à la distance de l’année dernière (58 km). Le dernier chrono aura une saveur particulière puisque Rocamadour, lieu d’arrivée, accueillera le Tour pour la première fois de son histoire. Mis à part les quatre villes danoises inédites, Aigle (Suisse), Castelnau-Magnoac et Lacapelle Marival vont elles aussi découvrir la Grande Boucle.

Pogacar, Roglic... les prétendants au maillot jaune

Ils sont nombreux à prétendre pouvoir débouler sur les Champs-Elysées vêtu du maillot jaune le 24 juillet prochain. Mais un nom ressort plus que les autres: Tadej Pogacar. Double tenant du titre, le Slovène de 23 ans est le grandissime favori de l’épreuve. Son compatriote Primoz Roglic est celui qui semble le mieux armé pour détrôner "Poga" après ses échecs successifs en 2020 et 2021. L’ancien sauteur à ski sera épaulé par le Danois Jonas Vingegaard, qui courra à domicile lors du grand départ. Cet ancien poissonnier pourrait toutefois voler la vedette à Roglic, en témoigne sa seconde place en 2021. Geraint Thomas, Aleksandr Vlasov et Ben O’Connor seront eux aussi dans la bataille au maillot jaune cet été.

Les enjeux

L’enjeu majeur de ce Tour de France réside dans le potentiel troisième sacre de Tadej Pocagar en autant de participation. Avec trois succès, il reviendrait à hauteur de Greg LeMond, Philippe Thys et Louison Bobet au panthéon du Tour. Le record absolu est toujours détenu par le quatuor composé de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain (5 victoires). Encore loin des sommets atteint par Pogacar, l’Américain Quinn Simmons sera le benjamin du Tour (21 ans et 54 jours). Au contraire, le Belge Philippe Gilbert sera, lui, le doyen de cette édition avec 39 ans au compteur. Le champion du monde 2012 soufflera sa 40e bougie le 5 juillet à l’occasion de la 4e étape entre Dunkerque et Calais.

Les chances françaises

Côté Français les chances de bon classement général reposent sur le Breton David Gaudu, 11e l’an passé. Le grimpeur de 25 ans aura les clés du camion Groupama-FDJ pour ce Tour de France. Thibaut Pinot, son coéquipier, pourrait, lui, être l’un des acteurs des trois semaines de course en partant à la chasse aux étapes.

Les Tricolores ont par ailleurs de nombreuses cartes à jouer pour aller chercher quelques bouquets. Le natif de Noirmoutier Mathieu Burgaudeau, Victor Lafay, Romain Bardet, Warren Barguil ou encore Guillaume Martin seront certainement les principaux acteurs français de cette Grande Boucle concernant les victoires d’étapes. Privé d’Arnaud Démare et de Nacer Bouhanni, toujours convalescents, le sprint français a aussi perdu Bryan Coquard, forfait car positif au Covid.