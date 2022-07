Tour de France: positifs au Covid, Paret-Peintre et Cherel contraints de quitter la course

Les deux coureurs français d'AG2R-Citroën ont été testés positifs au Covid-19 et sont contraints de se retirer de la course. Les organisateurs du Tour de France ont en effet effectué des examens complémentaires qui ont révélé que leur charge virale était trop élevée pour poursuivre l'aventure au sein du peloton. L'équipe d'AG2R ne compte plus que trois coureurs.

Benoît Cosnefroy, Bob Jungels et Stan Dewulf. Voilà le nom des trois coureurs rescapés au sein de l'équipe AG2R-Citroën sur le Tour de France. Déjà privés de son leader Ben O'Connor, de Geoffrey Bouchard et d'Oliver Naesen, l'équipe française va devoir se passer de Mikaël Cherel et Aurélien Paret-Peintre pour le reste de la Grande Boucle.

Les deux coureurs français sont positifs au Covid-19, comme l'ont révélé les tests menés par ASO dimanche après l'arrivée de la 15e étape à Carcassone. L'Union cycliste internationale (UCI) avait souhaité ne pas dévoiler l'identité des deux positifs avant d'effectuer un "examen biologique complémentaire", mais avait tout de même précisé que "les deux coureurs concernés ne figuraient pas dans le top 20 du classement général".

Les examens biologiques complémentaires ont finalement révélé une charge virale trop élevée chez Paret-Peintre et Cherel pour que ceux-ci poursuivent la course. Comme le Français de la Cofidis Guillaume Martin, ils sont contraints à l'abandon en raison de cette charge virale trop élevée, quand Rafal Majka (UAE Team Emirates) a, par exemple, pu continuer à courir en étant positif.

Premier abandon en sept tours pour Cherel

Paret-Peintre, 24e au classement général à moins d'une heure (59'50") au classement général du maillot jaune Jonas Vingegaard, abandonne pour la première fois sur le Tour de France, pour sa deuxième participation. En difficulté dans les Alpes alors qu'il est un spécialiste de la montagne, le coureur de 26 ans pouvait espérer se refaire une santé au moment d'aborder les Pyrénées.

Mikaël Cherel, de son côté, abandonne pour la première fois sur le Tour de France, pour sa septième participation. 63e au classement général (1h45'38"), il s'était distingué en attaquant lors de l'étape du Granon. En leur absence, AG2R-Citroën, classée 16e sur 22 équipes pour le moment, va devoir batailler de Carcassone aux Champs-Élysées, avec seulement trois coureurs restants.