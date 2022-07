Tour de France: Roglic, O'Connor... ces favoris qui ont perdu gros sur les pavés

La 5e étape du Tour de France, avec plusieurs secteurs pavés, a fait perdre de précieuses secondes (voire minutes) à plusieurs coureurs importants, en particulier Primoz Roglic.

Les pavés et les chutes ont causé quelques chamboulements au classement général. Si Wout Van Aert s'en est finalement bien tiré, en conservant son maillot jaune malgré les déboires de son équipe Jumbo-Visma, d'autres grands noms ont dégringolé au terme de la 5e étape du Tour de France entre Lille et Arenberg.

C'est le cas de son coéquipier Primoz Roglic, qui a perdu 37 places en passant du 7e au 44e rang. Il comptait auparavant 41 secondes de retard. Le voilà maintenant à +2:36 de la tête, mais aussi à +2:17 du tenant du titre Tadej Pogacar (4e, +0:19).

Pris dans une chute dans un rond-point à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, le coureur slovène de 32 ans, vice-champion du Tour 2020, a été victime d'une luxation à l'épaule. "Heureusement, il a pu le remettre en place. Mais ça a pris du temps", a témoigné son directeur d'équipe Grischa Niermann, selon des propos rapportés par le site spécialisé Wielerflits.

O'Connor piégé

Mathieu van der Poel, qui estimait que cette étape était sa "meilleure chance d'avoir le maillot jaune", a perdu 49 places. Le Néerlandais, qui a notamment crevé, était 5e, il est à présent 54e. Ces 157 kilomètres lui ont fait perdre 2 minutes et 44 secondes. Son retard sur Wout van Aert est de +3:22 alors qu'il pouvait espérer prendre le jaune lors de cette première semaine. Autre sortie dans le top 10: le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ), se situe désormais au 35e rang (+1:54).

Leader de la formation AG2R Citröen et quatrième du Tour l'an dernier, l'Australien Ben O'Connor a concédé trois minutes et huit secondes (67e, +4:34). Son compatriote Jack Haig, qui était 65e, n'ira quant à lui pas plus loin. Il a dû abandonner, après avoir été lui aussi pris dans la chute qui a coûté cher à Primoz Roglic. À noter enfin que le grimpeur kazakh Alexey Lutsenko (Astana) a perdu 27 places (50e, +3:05).

En ce qui concerne les Français, Christophe Laporte (Jumbo-Visma) n'est plus le mieux classé. Il tombe de la 16e à la 25e place (+1:27), victime des soucis de son équipe consécutifs aux problèmes mécaniques de son coéquipier Jonas Vingegaard. Plombé par un incident mécanique, Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl) s'effondre de 26 rangs et se retrouve désormais 70e (+4:40). Autre gros recul: Pierre Latour (TotalEnergies), passé de +2:17 à +12:55 par rapport au leader.