Tour de France (5e étape): Clarke vainqueur sur les pavés après une folle journée, Pogacar solide, Roglic piégé

Tadej Pogacar a signé un joli numéro ce mercredi lors de la cinquième étape entre Lille et Arenberg. Le Slovène a impressionné mais a laissé la victoire d’étape à Simon Clarke. Parmi les favoris, Primoz Roglic a perdu beaucoup de temps alors que Wout Van Aert a conservé de peu son maillot jaune après une journée compliquée.

Non, le Tour de France 2022 n'est pas encore plié. Mais Tadej Pogacar a marqué les esprits ce mercredi lors de la cinquième étape entre Lille et Arenberg. Et pourtant, c'est l'Australien Simon Clarke qui a remporté la course devant Taco Van der Hoorn et Edvald Boasson Hagen.

Egalement parti dans la bonne échapée, Neilson Powless a bien cru pouvoir s'imposer en solitaire et faire coup double avec la première place du classement général. Mais l'Américain a manqué de jus dans les derniers mètres et a finalement laissé le maillot jaune à Wout Van Aert. Un temps distancé alors qu'il jouait les équipiers modèles pour Vingegaard, le Belge s'est bien battu et conserve sa tunique de leader pour 13 secondes devant Neilson Powless.

>> Revivez la 5e étape du Tour de France en direct

Pogacar pas récompensé

Avant la journée de course, l’équipe UAE avait prévenu que le Slovène avait bien préparé le passage sur les pavés. Et le double vainqueur de la Grand Boucle a fait mieux que ça.

Une première attaque du porteur du maillot blanc a permis de distancer l’équipe Jumbo-Visma et un duo Van Aert-Vingegaard assez malchanceux. Victime d’une chute, le Belge a bien failli être percuté par une voiture lorsqu’il a essayé de revenir dans le peloton. De son côté, le Danois s’est offert une séquence ubuesque après un problème de vélo.

Profitant des déboires de ses adversaires, Tadej Pogacar a creusé un petit écart. Une relance de Jasper Stuyven, bien suivie par le coureur de la formation émiratie a fait craquer les derniers rivaux dont le Français David Gaudu.

Mais le double tenant du titre n’a jamais réussi à combler les quarante secondes qui le séparait des échappés. A l’arrivée, le Slovène a terminé à 51 secondes de Simon Clarke. Surtout, il a vu son bel écart avec les autres favoris se réduire dans les derniers kilomètres. Certes, Tadej Pogacar a repris 13 secondes sur Wout Van Aert au général mais il n’a pas réussi à doubler le Belge qui le devance toujours pour 19 secondes.

Roglic et O'Connor dans le dur, Haig premier abandon

Si Wout Van Aert et Jonas Vingegaard sont finalement parvenus à limiter la casse après le show Pogacar, ce n'est pas le cas de Ben O'Connor et Primoz Roglic. L'Australien de l'équipe AG2R-Citroen a perdu beaucoup de temps lors de cette conquième étape et se retrouve à 4 minutes et 34 secondes de la première place du classement général.

Favori à la victoire finale à Paris sur les Champs-Elysées, Primoz Roglic a passé une sale journée. Pris dans une chute, le Slovène s‘est même démis l’épaule mais a pu la remettre et reprrendre la course... avec un gros débours. A l'arrivée, le triple tenant du titre de la Vuelta se retrouve 44e du classement général avec 2 minutes et 36 secondes de retard sur Wout Van Aert.

"Une moto a heurté une botte de paille sur la route et Primoz l'a frappée de plein fouet, a expliqué le directeur sportif de l'équipe Grischa Niermann à NOS après l'étape. Il s'est démis l'épaule. Heureusement, il a pu le remettre en place. Mais cela a pris du temps."

Parmi les autres prétendants au top 10, l'Australien Jack Haig a lui aussi chuté. Trop marqué par cette galère, le leader de l'équipe Bahrain-Victorious a finalement jeté l'éponge et est ainsi devenu le premier coureur à abandonner lors de ce Tour de France 2022.