Tour de France: Bardet trouve l’absence d’Alaphilippe "dommageable"

Romain Bardet a réagi à la non-sélection de Julian Alaphilippe pour le Tour de France, ce mercredi en marge de la présentation des équipes à Copenhague. Le grimpeur d’AG2R-Citroën regrette cette absence, mais il est convaincu que cela rendra le retour du double champion du monde "encore plus beau".

Il partage le sentiment de tous les amoureux de cyclisme. Ce mercredi soir, en marge de la présentation des équipes à Copenhague, d’où sera donné le grand départ du Tour de France 2022 vendredi, Romain Bardet a réagi à l’absence de Julian Alaphilippe. Jugé trop juste physiquement par son équipe, la Quick-Step Alpha Vinyl, le double champion du monde n’a pas été retenu pour disputer cette Grande Boucle, un peu plus de deux mois après sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège.

"L’absence de Julian est dommageable pour le monde du vélo en général et pour le cyclisme français en particulier quand on a la chance d’avoir un des plus grands coureurs du peloton qui porte le maillot arc-en-ciel, a détaillé le grimpeur d’AG2R-Citroën. Il va manquer au tour, cela faisait plusieurs années qu’il portait le maillot jaune à chaque édition. Il va manquer à tous les passionnés de cyclisme. Mais ça fait partie des aléas d’une carrière, et cela rendra son retour encore plus beau."

Voeckler: "Un crève-coeur"

Un discours qui va dans le sens de celui tenu par Thomas Voeckler en début de semaine. "Je suis extrêmement déçu parce que je suis persuadé qu’il était en mesure de faire le Tour. C’est un crève-cœur, avait jugé le sélectionneur de l’équipe de France de cyclisme auprès de RMC Sport. Lui avait envie de faire le tour. Il y a le côté physique et le côté mental chez un coureur cycliste. Et je crois que le mental est encore plus important, dont l’épanouissement de la personne qui est plus important que les données purement scientifiques ou approches calculées."

Dans une interview au journal belge Het Nieuwsblad, Patrick Lefevere, patron de la Quick-Step Alpha Vinyl, avait assumé ce choix ce mardi. "On craint que son état ne soit pas assez bon pour rouler à haut niveau pendant trois semaines. Julian l'a compris", avait tranché le manager de l'équipe belge.