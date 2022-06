Tour de France: "Un gros coup dur", la déception de Coquard après son forfait

Contrôlé positif au Covid à la veille du départ du Tour de France vendredi à Copenhague, le coureur de l’équipe Cofidis Bryan Coquard, asymptomatique, n’a pas caché sa déception jeudi dans le Super Moscato Show.

Bryan Coquard privé de Tour de France. Le sprinteur de chez Cofidis a dû déclarer forfait pour la Grande Boucle, ce jeudi, à la veille du départ à Copenhague. La faute à un contrôle positif au Covid-19. "Le moral n’est pas terrible mais je n’ai pas de souci particulier avec la santé, a indiqué le sprinteur français de 30 ans, invité du Super Moscato Show, jeudi sur RMC. Je n’ai aucun symptôme, même pas le nez qui coule. Je suis positif avec une charge virale qui est trop élevée. Du coup, je ne peux pas prendre le départ du Tour. On a fait plusieurs tests. Hier (mercredi) c’était presque bon et aujourd’hui ça ne l’est pas. Cela signifie que je suis en début de Covid et que je suis trop contagieux pour le peloton en général et pour l’équipe."

>> Tour de France: les infos en direct

"Je n’ai qu’une envie : vite rentrer à la maison"

Une tuile d’autant plus lourde à digérer que le coureur abordait le Tour en totale confiance, avec deux victoires depuis le début de l’année : "J’arrivais avec l’ambition de gagner une étape, poursuit-il. C’était une belle saison. J’étais en très bonne condition. J’avais fait du Tour l’objectif principal de ma saison. C’est un gros coup dur. Je n’ai qu’une envie : vite rentrer à la maison." Bryan Coquard pourra en effet se consoler en étant auprès de sa famille et notamment de sa compagne qui attend leur deuxième enfant.