Tour de France: un record "historique" de téléspectateurs sur France TV

Un nombre record de téléspectateurs a suivi le Tour de France 2021 sur les antennes de France Télévisions, a annoncé ce lundi le groupe audiovisuel public.

Les coureurs tricolores n'ont pas spécialement brillé sur le Tour de France 2021, mais cela n'a pas empêché le public d'être au rendez-vous. Selon un communiqué diffusé ce lundi par France Télévisions, 42,4 millions de personnes ont regardé au moins une minute de la dernière Grande Boucle sur les chaînes du groupe.

Il s'agit d'un "record historique", souligne l'entreprise publique. L'an dernier, où le Tour avait démarré fin août en raison de l'épidémie de Covid-19, ce total s'élevait pour comparaison à 39,6 millions de personnes.

L'étape du 14 juillet, la plus regardée

La plupart des programmes du groupe liés au Tour ont d'ailleurs enregistré une progression de leur audience. En particulier, les retransmissions l'après-midi sur France 2 ont réuni en moyenne 3,8 millions de téléspectateurs, le niveau le plus élevé depuis 2017, et récolté une part d'audience (PDA) de 39,4%, un sommet depuis 2011.

L'étape phare du 14 juillet a été la plus regardée depuis 2013, ajoute le groupe, avec 5,9 millions de téléspectateurs en moyenne et un pic à près de 8 millions. L'audience est également en hausse pour les après-midis sur France 3 avec 2,4 millions de téléspectateurs (contre 2,2 millions en 2020) et une PDA de 21,6%. A noter que sur les deux chaînes, la PDA chez les jeunes de 15 à 24 ans a atteint des sommets depuis au moins 15 ans, toujours selon France Télévisions.

Eurosport a également diffusé le Tour de France 2021 ces dernières semaines, mais n'avait pas communiqué de chiffres ce lundi.