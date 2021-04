Tour des Flandres: deux coureurs disqualifiés après un coup d'épaule et une queue de poisson

Deux coureurs, Yevgeniy Fedorov (Astana-Premier Tech) et Otto Vergaerde (Alpecin Fenix), ont été disqualifiés du Tour des Flandres ce dimanche. La tension était montée entre les deux hommes, après seulement une quinzaine de kilomètres, avec un coup d'épaule.

Début de Tour des Flandres un peu agité ce dimanche. Un incident a eu lieu dans le peloton, après seulement une quinzaine de kilomètres de course, entre Yevgeniy Fedorov (Astana-Premier Tech) et Otto Vergaerde (Alpecin Fenix). Les deux hommes ont été exclus de la course.

Un coéquipier de moins pour van der Poel

Favori de la course avec Julian Alaphilippe et Wout van Aert, Mathieu van der Poel a donc perdu un coéquipier très tôt chez Alpecin. Otto Vergaerde a mis un coup d'épaule à son rival Yevgeniy Fedorov, qui voulait relancer le peloton tandis qu'un groupe de cinq coureurs tentait de prendre de l'avance en tête. Le Belge n'a pas apprécié et l'a fait savoir.

Le Kazakh a tenté de se venger avec une petite queue de poisson en guise de réplique, avant d'être calmé par Davide Ballerini. "Fedorov voulait que je collabore pour aller rechercher l'échappée mais je n'étais pas d'accord. Il a réagi, il a failli me faire tomber volontairement. Je l'ai repoussé et il a voulu me donner un coup, a expliqué Vergaerde aux journalistes de la VRT. C'est après que j'ai réagi, tout en gardant mes mains sur le guidon. Le jury a visiblement voulu montrer l'exemple en me disqualifiant."