Tour des Flandres: Van der Poel désigne Van Aert comme favori

Y aura-t-il encore une bataille à trois entre Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel et Wout van Aert dimanche sur le Tour des Flandres? Peut-être. Mais pour le Néerlandais, le Belge est particulièrement affûté en ce moment.

Un petit coup de bluff? Un moyen de mettre la pression sur son éternel rival? Ou une analyse objective? A 48h du Tour des Flandres, deuxième Monument de la saison cycliste, le vainqueur de l'édition 2020 Mathieu van der Poel a présenté ce vendredi les forces en présence, en évoquant forcément les deux autres ogres du peloton, Julian Alaphilippe et Wout van Aert. Selon le Néerlandais, c'est le Belge qu'il faudra particulièrement observer.

"Deceuninck (la formation d'Alaphilippe) va être l’équipe à regarder, c’est clair. Ils vont essayer de faire la même chose qu’au Grand Prix de l’E3 mais le Tour des Flandres sera plus long et les côtes seront plus proches de l’arrivée, donc ce sera différent, estime le petit fils de Raymond Poulidor. Mais au niveau individuel, je pense que c’est surtout Wout van Aert qui a montré qu’il avait une très bonne forme. Je crois que lui, il veut vraiment gagner, ce sera surtout lui qui sera dangereux".

Quand Van Aert dévore un amateur en reconnaissance

Ces dernières heures, une vidéo a d'ailleurs fait le bonheur des fans de vélo. On y voit un cycliste amateur avaler à son rythme les pavés du Vieux Quaremont, mythique passage du Tour des Flandres. Quand soudain, déboule à toute allure un TGV jaune et noir: Wout van Aert, en pleine reconnaissance du tracé du "Ronde".

Et Van der Poel de développer à son sujet: "On a tous les trois commencé la saison très fort, poursuit-il. Mais après les courses italiennes, je dirais que Julian et moi, nous sommes un peu moins forts. Wout a l’air encore en bonne forme. Il a gagné à Gand-Wevelgem (dimanche dernier). Après, dimanche c’est une autre course. Le plus fort du jour l'emportera."