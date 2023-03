Tour des Flandres: "Gagner d’autres monuments fait partie de mes objectifs", assure Alaphilippe

Dans un entretien accordé vendredi à RMC Sport dans les locaux du siège de Quick Step, sponsor ou co-sponsor depuis 25 ans de son équipe, le double champion du monde Julian Alaphilippe nous a livré ses intentions et ses espoirs à deux jours du Tour des Flandres, passage clé de son début de saison. Onzième de Milan-San Remo il y a deux semaines, 43e des Strade Bianche début mars, il reconnaît que les résultats sont en dessous de ses espérances. Mais ses objectifs sont toujours les mêmes : gagner un monument.

Julian, comment allez-vous en ce milieu de premier bloc de saison ?

Ça va, on fait avec les jambes du moment, on donne le maximum et on espère un bon résultat que ce soit dimanche sur le Tour des Flandres ou sur les prochaines courses donc on donne le maximum.

Compte tenu du début de saison pas tout à fait à la hauteur de vos espérances, est-ce qu’il y a une sorte de pression ?

Oui ça c’est une certitude. On avait des attentes un peu plus hautes par rapport à ce début de saison. Les coureurs ont l’habitude d’être très performants sur cette période des classiques. On n'est pas là où on voudrait être, mais ça ne repose pas que sur moi. C’est un peu général dans l’équipe donc voilà on va essayer de donner le maximum et puis il faut savoir être patient. On fera le bilan après Liège-Bastogne-Liège. Il reste encore de belles opportunités, de belles courses, donc on donne tout et c’est la seule chose à faire.

Ce Tour ces Flandres reste un objectif majeur dans votre saison ?

Oui je l’ai coché parce que c’est une course particulière que j’adore. Elle est importante aussi pour l’équipe. On a toujours à cœur de briller sur le Tour Des Flandres. J'ai tout de suite adoré cette course, dès ma première participation. Elle fait partie de l’histoire du cyclisme. On a envie toujours d’être à 100 % dessus et on a besoin d’être à 100 % sur cette course pour réussir. Donc oui j’espère me faire plaisir et donner le maximum pour ne pas avoir de regrets dimanche et j’espère que ça ira. Et puis si ça ne va pas il y a encore de belles choses à faire après.

Vous vous sentez encore capable de gagner un monument ?

Que ce soit dans ma carrière ou cette saison, ou dans le futur, j’espère oui ? Je continuerai à tout donner, en tout cas car ça fait partie de mes objectifs de gagner d’autres monuments, j’ai eu la chance de faire podium sur quelques-uns d’entre eux, de gagner Milan San-Remo. Forcément on a envie d’en gagner d’autres, en tout cas ça fait partie des objectifs de ma carrière

Comment battre la Jumbo Visma, imbattable en ce moment sur les flandriennes ?

Il n'y a pas vraiment de miracle pour les battre. Ils sont dominants ça c’est sûr. Et pas que Christophe Laporte et Wout van Aert. Ils ont un collectif vraiment incroyable et une façon de courir agressive. Ils sont tous très forts et ils surfent sur la vague de leur succès. On a aussi été dans leur position il y a quelques années et on sait aussi comment ça marche. Quand tu gagnes ça motive tout le monde et la course d’après tu es encore plus motivé et tu n’as pas envie de perdre. Tu es un peu transcendé. Mais la roue tourne et ce n’est pas pour autant qu’on baisse les bras. On ne perd pas le moral. On s’accroche et on donne le maximum et c’est la seule chose à faire.

Que vous a inspiré l’image qui a beaucoup fait parler vendredi dernier de la victoire sur Gand Wevelgem, offerte par van Aert à Laporte ? Ça a été très critiqué y compris par d’anciens champions comme Tom Boonen ou Eddy Merckx…

Je trouve que ça ne sert à rien de critiquer. Je ne vois pas pourquoi il y en a qui donnent leur avis comme ça, même si ce sont d’anciens grands champions. Chacun fait ce qu’il veut. En fait moi la seule chose que je peux dire, c’est que j’étais super content pour Christophe et je lui ai envoyé un message parce que c’est un mec que j’apprécie énormément. Je sais qu’il travaille très dur et je suis content pour lui de sa progression, du cap qu’il a franchi. Les résultats qu’il a aujourd’hui c’est le fruit de son travail et de rien d’autre.