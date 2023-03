Tour des Flandres: Alaphilippe espère "un gros résultat"

En manque de réussite depuis le début de la saison, Julian Alaphilippe veut rebondir ce dimanche à l'occasion du Tour des Flandres. Une course qui lui a joué des tours par le passé.

Julian Alaphilippe aborde le Tour des Flandres dimanche avec l'ambition de décrocher "un gros résultat qui ferait du bien à l'équipe" Soudal-Quick Step après un début de saison qui, a-t-il déclaré vendredi à l'AFP, "ne nous a pas réussi". "Ne pas être favoris (contrairement aux années précédentes, ndlr) nous enlève la responsabilité de devoir contrôler la course dès le kilomètre zéro. A nous d'en profiter pour être en surnombre dans le final", a expliqué le Français, double champion du monde en 2020 et 2021.



La formation Jumbo-Visma de Wout Van Aert est "très impressionnante" et "aura le poids de la course", a estimé "Alaf", qui refuse toutefois de se focaliser sur la concurrence: "Je ne regarde pas les autres. Il faut se concentrer sur ses propres performances", a-t-il insisté.

Oublier les chutes et les blessures

"On sait qui sont les meilleurs", a encore dit l'ancien vainqueur de Milan-Sanremo (2019) en visant le Belge Van Aert, le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Slovène Tadej Pogacar "qui sont au niveau où on les attendait".



Alaphilippe, percuté par une moto à 35 km de l'arrivée lors de son premier "Ronde" en 2020, alors qu'il était aux avant-postes avec Van Aert et Van der Poel, veut croire "que la roue va finir par tourner" en sa faveur après une saison 2022 compliquée par les chutes et les blessures.



Vainqueur en début de saison de l'Ardèche Classique, il est apparu depuis plus en retrait à Milan-Sanremo (11e), à l'E3 Classic (abandon à cause de maux de ventre) et lors de la course A travers la Flandre mercredi (29e).

Les Français attendus

"Je vais continuer à faire ce que je sais faire sans baisser les bras. Mercredi, j'ai encore effectué une sortie de deux heures après la course pour parfaire ma condition. Je prends le départ de chaque course pour la gagner. Ce ne sera pas différent dimanche", a-t-il ajouté.



Le Français fera notamment équipe avec son compatriote Florian Sénéchal, le Belge Yves Lampaert et le Danois Kasper Asgreen. "Notre groupe est de qualité. Mais nous avons besoin d'un gros résultat car nos attentes sont grandes à ce moment de la saison", a-t-il dit.



Alaphilippe sera l'une des meilleurs chances françaises au départ de Bruges dimanche avec Christophe Laporte, victorieux de Gand-Wevelgem et d'A Travers la France, ainsi que Valentin Madouas, 3e du Ronde l'an passé.