Tour de France: Madiot sent que Netflix veut monter une rivalité Gaudu-Pinot

L’annonce d’une série Netflix tournée pendant le Tour de France 2022 va bouleverser la vie du peloton. Marc Madiot, manager de la Groupama-FDJ, s’attend à voir la plateforme tenter de monter ses deux leaders David Gaudu et Thibaut Pinot l’un contre l’autre en mettant en scène une rivalité.

La Formule 1 a bénéficié d’un superbe coup de projecteur auprès du grand public avec la série Netflix Drive to survive. La société ASO, organisatrice notamment du Tour de France, espère pareilles retombées grâce à son nouveau contrat avec la célèbre plateforme de streaming.

Après l’annonce d’une docu-série de huit épisodes de 45 minutes grâce à des images tournées pendant la Grande Boucle 2022, le peloton n’a pas tardé à réagir. Et notamment Marc Madiot, patron de la Groupama-FDJ, dont la formation fait partie des huit équipes retenues par Netflix pour son nouveau projet.

"Ils attendent un coup de gueule"

Connu pour son franc-parler, Marc Madiot ne se laissera pas dicter sa conduite par le tournage de la docu-série. Et si les producteurs venaient à chercher à créer le trouble entre ses coureurs, le patron de la Groupama-FDJ risque bien de leur offrir un de ces coups de gueule dont il a le secret. En particulier, si l’on cherche à nuire à ses deux leaders David Gaudu et Thibaut Pinot.

"On sent bien qu'ils veulent essayer de monter Gaudu contre Pinot, a lancé le dirigeant tricolore dans des propos cités par le journal L’Equipe. Je me doute aussi qu'ils ont cerné mon personnage et qu'ils attendent un coup de gueule. Mais j'y vais zen, je ne me sens pas en danger."

De retour sur le Tour en 2022, Thibaut Pinot voudra y briller après un an d’absence et une édition 2020 décevante. Le phénomène breton, David Gaudu, aura à cœur de poursuivre sa montée en puissance après sa belle onzième place du classement général en 2021. Marc Madiot le sait, c’est en travaillant ensemble que ses deux coureurs pourront marquer les esprits et atteindre leurs objectifs.

La FDJ va "se prêter au jeu"

Au-delà des retombées économiques intéressantes pour les équipes, surtout après les années Covid, les acteurs du peloton semblent réceptifs à ce tournage dans les coulisses du Tour de France. Marc Madiot assure que les membres de la Groupama-FDJ n’ont pas "d’appréhension" particulière à l’idée de voir débarquer deux sociétés de production pendant les trois semaines de course. Au contraire, il y a la possibilité de livrer une autre facette de leur quotidien.

"On va se prêter au jeu, sans oublier qu'on est là pour faire la course d'abord et avant tout", a encore estimé le membre des Grandes Gueules du Sport sur RMC. Outre la formation du duo Pinot-Gaudu, sept autres équipes se prêteront au jeu de la docu-série Netflix: AG2R Citroën, Alpecin-Fenix, Bora-Hansgrohe, EF Education-EasyPost, Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma et Quick-Step Alpha Vinyl.