Tour des Flandres: un coureur exclu pour un jet de bidon illégal

Michael Schär, coureur de l'équipe AG2R-Citroën, a été mis hors course ce dimanche sur le Tour des Flandres. Le Suisse a été sanctionné pour avoir jeté son bidon en dehors de la zone prévue.

On ne plaisante pas avec l'écologie. Michael Schär l'a appris à ses dépens ce dimanche, sur le Tour des Flandres. Le coureur de l'équipe AG2R-Citroën a été exclu de la course pour avoir jeté son bidon en dehors des zones prévues à cet effet. Une conséquence du durcissement du réglement par l'UCI.

L'UCI a durci ses règles

Des zones de déchet sont installées régulièrement sur le parcours, permettant notamment aux cyclistes de se débarrasser de leurs bidons. Il est donc interdit de "lancer des objets de manière imprudente ou dangereuse ou en dehors des zones de déchet prévues par l’organisateur".

>>> le Tour des Flandres en live-texte

Dans un moment d'inattention, le Suisse a visiblement oublié la règle dans un virage, jetant son bidon près de spectateurs qui l'applaudissaient chaleureusement. Les organisateurs de la course ont donc pris la sanction maximale, à savoir l'exclusion, jugeant "potentiellement dangereux" et dégradant pour "l'image de notre sport" ce jet de bidon. Pas de pitié sur les épreuves d'un jour. Sur son vélo, Michael Schär, qui écope en plus d'une amende, s'en voulait évidemment fortement.