Tour du Pays Basque: Vingegaard remporte le 3e étape et s'empare de le tête du classement

En costaud, le Danois Jonas Vingegaard a remporté mercredi la troisième étape du Tour du Pays Basque entre Errenteria et Amasa-Villabona (162,8 km) en distançant légèrement les autres favoris dans le mur final, et s'empare de la première place au classement général.

Le vainqueur du dernier Tour de France a été emmené par son équipier de la Jumbo-Visma, Attila Valter, dans le dernier kilomètre, et a franchi la ligne avec deux secondes d'avance sur le Basque de la Bahrein-Victorious, Mikel Landa; et sur l'Espagnol de la Movistar, Enric Mas, troisième.

"L'une des courses préférées" de Jonas Vingegaard

L'explication finale, sur des pourcentages supérieurs à 26%, a été marquée par un léger accrochage entre Sergio Higuita et Richard Carapaz, qui ont dû mettre pied à terre et marcher pendant quelques mètres.

"Je suis très heureux de gagner aujourd'hui, de concrétiser le bon travail réalisé par mon équipe aujourd'hui et ces derniers jours", a réagi Vingegaard à l'arrivée. "C'est une belle course, l'une de mes préférées. La dernière montée était vraiment dure, pas seulement celle-là d'ailleurs, celles d'avant aussi, elles étaient toutes dures ! Maintenant, je vais me battre pour garder ce maillot", a confié le coureur danois de 26 ans. Prochaine étape ce jeudi avec un parcours de 175,7 km (Santurtzi-Santurtzi).