VTT: Rab Wardell, 37 ans, meurt deux jours après son titre de champion d'Ecosse

Sacré champion d'Ecosse de VTT le week-end dernier, Rab Wardell est décédé mardi dans son sommeil, à l'âge de 37 ans. La nouvelle a forcément surpris et attristé le monde du cyclisme britannique.

Le monde du cyclisme anglo-saxon est sous le choc. La Fédération britannique de cyclisme a annoncé ce mardi le décès de Rab Wardell, à l'âge de 37 ans. Deux jours avant de partir dans son sommeil, le pilote avait remporté le championnat d'Ecosse de la discipline.

Passé professionnel cette année

Quelques heures avant sa mort, il était l'invité de la BBC écossaise, dans l'émission The Nine, où il était revenu sur son titre. "C'est une nouvelle tellement tragique. Rab était un tel personnage et je suis vraiment désolé de lire ça", a réagi sur son compte Twitter Tao Geoghegan Hart, cycliste britannique de la formation Ineos Grenadiers et vainqueur sur route du Tour d'Italie en 2020.

S'il effectuait du VTT depuis son adolescence, Rab Wardell avait attendu cette année pour passer professionnel. "Nous avons très peu d'informations à ce stade, mais nous envoyons notre amour et notre soutien à sa famille, ses amis et tous ceux de notre communauté qui l'ont connu", a écrit la Fédération écossaise de cyclisme, qui a employé Wardell par le passé.

Ce week-end, les championnats du monde de VTT se dérouleront en France, aux Gets, une semaine seulement après les championnats européens organisés à Munich. Titré chez les hommes, le Britannique Tom Pidcock sera le grand favori à nouveau, pour réaliser un triplé en l'espace d'un an après son sacre olympique. Voilà en tout cas une bien triste nouvelle pour la famille du VTT en cette semaine qui s'annonçait festive.