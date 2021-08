Vuelta (9e étape): le raid victorieux de Caruso, Roglic solide leader

Issu de l'échappée matinale, Damiano Caruso a réalisé un numéro en solitaire de 70 kilomètres pour triompher sur la 9e étape de la Vuelta, à l'occasion d'une journée en montagne. Primoz Roglic a frappé un nouveau grand coup pour le général, lâchant tous ses adversaires à l'exception d'Enric Mas.

Après 9 jours de course, Primoz Roglic va vivre en position de solide leader la première journée de repos ce lundi sur le Tour d'Espagne. Le Slovène n'a pas flanché ce dimanche, sur les pentes de l'Alto de Velefique, pour conforter sa tunique de leader, même s'il a subi plusieurs attaques de ses adversaires. Devant, Damiano Caruso était le plus fort de l'échappée matinale et a signé une nouvelle victoire de prestige en 2021.

L'échappée matinale avait mis de nombreux kilomètres à se former. De nombreux baroudeurs et grimpeurs avaient coché l'occasion, pour se jouer la victoire d'étape à l'Alto de Velefique. 11 coureurs avaient réussi finalement à s'extirper, dont 5 Français à l'image de Romain Bardet et Kenny Elissonde, l'ancien leader de la course.

Bernal perd du terrain, Landa sombre

Mais alors que le peloton revenait dangereusement sous l'impulsion de l'équipe Ineos, Damiano Caruso est sorti en solitaire à 71 kilomètres de l'arrivée. Deuxième du Tour d'Italie cette année avec le gain de la 20e étape, à 33 ans, le coureur de la Bahrain-Victorious a confirmé son statut avec un raid solitaire. Romain Bardet, avec d'autres concurrents, a bien tenté de revenir sur Caruso, en vain. L'Italien signe une deuxième victoire en 2021, la première de sa carrière sur la Vuelta.

Derrière le numéro de Damiano Caruso, les Movistar et Ineos ont bien tenté de destabiliser Primoz Roglic dans la montée finale, avec des attaques de Miguel Angel Lopez et Enric Mas pour la formation espagnole, mais aussi Adam Yates ou Richard Carapaz pour les Britanniques. Egan Bernal semblait un peu plus en retrait.

A plus de quatre kilomètres de l'arrivée, Enric Mas s'est retrouvé seul avec Primoz Roglic après avoir attaqué. Les deux hommes sont parvenus à s'entendre pour creuser, avec la deuxième place de l'étape pour le Slovène, qui a pris dans l'affaire aussi six secondes de bonification.

Autre favori annoncé à la victoire finale, Egan Bernal a concédé 1 minute et 5 secondes sur Roglic et Mas. Le débours est encore plus important pour Mikel Landa, victime d'une défaillance à plus de 10 kilomètres de l'arrivée, ternissant la belle journée des Bahrain-Victorious en finissant à plus de 4 minutes de Roglic. Au général, Enric Mas est désormais deuxième, à 28 secondes de Primoz Roglic.