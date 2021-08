Vuelta: Philipsen remporte la 2e étape, Démare 14e

La deuxième étape de la Vuelta, entre Caleruega et Burgos, a été remportée au sprint par Jasper Philipsen. Arnaud Démare n’a pas réussi à se montrer et termine seulement 14e.

Après la prise de pouvoir de Primoz Roglic, hier sur le contre-la-montre inaugural, c’est Jasper Philipsen qui s’est imposé au sprint lors de la deuxième étape, qui arrivait à Burgos. Le jeune belge de 23 ans a devancé un autre sprinteur à peine plus vieux, Fabio Jakobsen, 24 ans, et Michael Matthews. Le Français Arnaud Démare a fini loin, à la 14e place.

C’est la deuxième victoire d’étape de Philipsen sur la Vuelta, qui avait levé les bras avec l’équipe UAE Emirates l’an passé et le fait cette fois avec la tunique d’Alpecin-Fenix. Il n’avait plus couru depuis le Tour de France et il vient mettre un terme à une disette de presque quatre mois. Sur la Grande Boucle, le Belge avait tourné autour en décrochant six podiums, dont trois deuxième places, mais avait échoué à ramener un succès.

La montagne dès lundi

Au classement général, Primoz Roglic reste maillot rouge. Son dauphin Alex Aranburu, pointé à six secondes ce matin, a tenté de rattraper son retard. L’Espagnol a pris deux secondes de bonifications au sprint intermédiaire et avait ensuite besoin de terminer sur le podium pour passer devant Roglic. Il a toutefois terminé 5e du sprint et reste à quatre secondes du leader.

Ce lundi, le peloton découvrira la montagne sur ce Tour d’Espagne. L’arrivée sera jugée au sommet du Picon Blanco, une difficulté d’un peu moins de 8 kilomètres à plus de 9% de moyenne. Primoz Roglic aura l’occasion d’asseoir son statut de grandissime favori sur un parcours qui lui convient à merveille.