E-sport: Erling Haaland succède à Kylian Mbappé en couverture d'EA Sports FC, le ''nouveau'' FIFA

EA Sports FC 24, voici le nom du successeur de la longue lignée des jeux vidéo FIFA, après la fin du partenariat entre la FIFA et EA Sport. Erling Haaland a été choisi en couverture du jeu vidéo.

FIFA est mort, longue vie à EA Sports FC. Pour cette nouvelle page d'histoire du jeu vidéo qui s'écrit, c'est le Norvégien Erling Haaland qui succède à Kylian Mbappé, en couverture du célébre jeu vidéo. A seulement 22 ans, l'un des candidats au Ballon d'Or 2023, représente le présent mais aussi les futures générations de footballeurs. L'attaquant était d'ailleurs présent aux Pays-Bas, pour assister aux annonces faites par EA Sports.

Une sortie prévue le 29 septembre 2023

Dans son édition classique, le jeu doit sortir le 29 septembre 2023 sur consoles et PC. Cependant, il peut être disponible dès le 22 septembre pour ceux qui précommanderaient l'édition Ultimate, une version avec des petits ''bonus'' dans le jeu. Comptez 79,99 euros pour la version ''normale'' du jeu sur PS5, Xbox Series X et 69,99 sur PC.

Parmi les nouveautés, EA promet notamment une technologie Hypermotion V pour plus de réalisme, et des avatars plus fidèles à la réalité.