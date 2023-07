EA Sports FC: les premières images du jeu successeur de FIFA dévoilées

EA Sports a dévoilé ce lundi un trailer d’EA Sports FC, le jeu qui va prendre la suite de FIFA 23. Des stars actuelles du football (masculin comme féminin) et d’anciennes gloires sont notamment présentes. Avant la révélation de nouvelles informations dans quelques jours.

En avril, EA Sports avait promis de nouvelles informations en juillet. Le géant américain du jeu vidéo a tenu parole. Ce jeudi, un trailer d’EA Sports FC, qui prendra la suite de FIFA 23, a été dévoilé par la firme américaine sur les réseaux sociaux.

Sur ces images, on aperçoit notamment les versions modalisées des stars actuelles du football mondial, comme Pep Guardiola, Jude Bellingham, Erling Haaland, Vinicius Jr ou encore Marquinhos. D’anciennes gloires, à l’image de Zinédine Zidane, David Beckham ou encore Didier Drogba sont également présentes, sans oublier les représentantes du football féminin (Sam Kerr, Marta…). Tous sont mis en scène dans le vestiaire d’un stade avant leur entrée sur la pelouse.

FIFA, le jeu vidéo le plus vendu chaque année en France, change de nom après le non-renouvellement de la licence qui liait EA Sports et la Fédération internationale de football (FIFA) depuis une trentaine d'années.

Un autre trailer concernant le gameplay dévoilé le 13 juillet

"Les fans pourront faire l'expérience d'une authenticité sans rival avec accès à plus de 19.000 joueurs sous licence complète, 700 équipes, 30 ligues, et avec le soutien de plus de 300 partenaires du football mondial qui vont permettre un développement dans de nouveaux endroits à la fois autour du football féminin et du football amateur", a assuré EA Sports en avril dernier au moment de dévoiler le logo du jeu.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été annoncée par EA Sports. Avant ce changement de nom, la sortie de FIFA était habituellement programmée fin septembre. Un autre trailer concernant le gameplay doit être dévoilé le 13 juillet. Les annonces concernant cette nouvelle ère ne font donc que commencer.