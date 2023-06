Ballon d'or: Haaland titille Messi chez les bookmakers après sa victoire en Ligue des champions, Mbappé distancé

Victorieux samedi soir de la Ligue des champions avec Manchester City, après avoir déjà remporté cette saison la Premier League et la Coupe d'Angleterre, Erling Haaland s'est repositionné dans la course au Ballon d'or. Certains bookmakers en font même le nouveau favori, devant Lionel Messi.

Et si la prochaine édition du Ballon d'or était beaucoup plus incertaine que prévu ? Alors que la saison 2022-2023 en Europe a vécu son dernier moment fort samedi soir avec la finale de la Ligue des champions, remportée par Manchester City face à l'Inter Milan (1-0), le résultat de l'affiche a peut-être rebattu les cartes pour l'élection du meilleur joueur au monde. Si l'on en croit les bookmakers, ce sera en tout cas très disputé.

En naviguant sur les différentes plateformes proposant déjà de parier sur l'identité du futur lauréat, et en regardant les comparateurs en ligne, on constate que deux noms se dégagent largement: Lionel Messi, et Erling Haaland. Si la plupart font de l'Argentin le léger favori, jute devant le Norvégien, certains sites commencent à donner la cote la plus faible au Cyborg des Skyblues, malgré sa performance timide à Istanbul. La dynamique est même clairement en sa faveur.

Un printemps, deux ambiances

Il y a quelques mois encore, au sortir de la Coupe du monde, Lionel Messi semblait pourtant gagnant d'avance. Parce qu'il s'appelle Lionel Messi, ce qui vaut déjà des points aux yeux d'un certain nombre de votants, parce qu'il avait réalisé une bonne première partie de saison avec le PSG, et évidemment parce qu'il avait mis l'Argentine sur le toit de la planète foot, remportant à 35 ans le dernier titre majeur qui lui manquait. Bref, tout paraissait écrit. Sauf que depuis, des choses ont changé.

D'abord, Messi a réalisé une deuxième partie de saison assez terne avec Paris (c'est un euphémisme). Ensuite, Haaland, qui explosait déjà les records de buts outre-Manche, a commencé à remplir son armoire à trophées. L'attaquant de 22 ans, qui n'aura sans doute jamais les qualités techniques de son aîné, a fait parler sa finition pour terminer la saison à 52 buts en 53 matchs, avec dans la besace une Premier League, une Coupe d'Angleterre, et donc une Ligue des champions. Et difficile de lui reprocher son bilan au Mondial, dans la mesure où ce dernier ne l'a pas disputé... De quoi créer la sensation à l'automne ? C'est la grande question.

De Bruyne plutôt que Mbappé sur le podium?

Si certains espéraient voir Kylian Mbappé succéder à Karim Benzema, cela semble compliqué. D'après les bookmakers, encore une fois. Malgré une Coupe du monde remarquable avec les Bleus, et une saison aboutie au PSG sur un plan individuel (41 buts en 43 matchs), l'attaquant français paye sans doute les errances printanières de son club, et se voit désormais relégué bien loin du duo précédemment cité en termes de cotes. La plupart du temps, Mbappé est même aujourd'hui mis à la même hauteur que Vinicius Jr (Real Madrid), et se retrouve devancé par un autre joueur de Manchester City: Kevin De Bruyne. Le Belge pourrait ainsi être le troisième homme sur le podium de l'édition 2023, même s'il pourrait faire les frais d'une dispersion des voix - Haaland étant la tête d'affiche de City.

Le prochain Ballon d'or - qui récompense désormais le meilleur joueur sur une saison, et non plus une année civile - sera remis le 30 octobre au Théâtre du Châtelet, à Paris. Avant cela, les noms des 30 joueurs nommés seront annoncés le 6 septembre. Le jury a depuis l'an dernier été resserré à 100 votants, des journalistes issus des 100 premières nations au classement Fifa (contre 170 auparavant), et les critères d'attribution revus. Les "performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant des prétendants" seront le critère numéro 1, devant "l'aspect collectif et les trophées remportés" et "la classe du joueur et son sens du fair-play".