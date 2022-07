FIFA 23: Mbappé en couverture de l’édition premium avec Sam Kerr, une grande première pour une joueuse

Electronic Arts, éditeur du plus célèbre jeu de simulation de football, a dévoilé ce lundi la couverture de l’édition premium de FIFA 23. Kylian Mbappé, qui aura la meilleure note du jeu, est mis à l’honneur, tout comme l’attaquante australienne de Chelsea, Sam Kerr.

La couverture premium du dernier FIFA - il faudra ensuite s’habituer à parler de EA Sports FC - est désormais connue. Ce lundi, Electronic Arts, éditeur du plus célèbre jeu de simulation de football, a dévoilé les joueurs mis à l’honneur sur le devant de la jaquette de "l’Ultimate Edition", avec Kylian Mbappé et Sam Kerr.

Voir l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui sera gratifié de la meilleure note du jeu, y figurer n’est guère une surprise. En revanche, c’est la première fois qu’une joueuse a les honneurs de la couverture du jeu, et c’est donc l’attaquante australienne de Chelsea (28 ans) qui devient une pionnière en la matière.

Plusieurs nouveautés sont attendues

Gros chantier sur le mode Ultimate Team, retour de la Juventus Turin, ajout de championnats féminins, arrivée du cross-play… Avant la sortie du jeu, les informations et les rumeurs au sujet des nouveautés sont nombreuses.

Comme chaque année, le jeu vidéo phare en matière de football, qui ne cesse de dominer les ventes dans l'industrie, devrait être disponible dans la dernière semaine de septembre sur les PlayStation, les Xbox et PC. Aussi, un accès anticipé devrait être accordé aux détenteurs de la version la plus onéreuse du jeu et aux abonnés du service EA Play.