FIFA 23: Ultimate Team, licences, cross-play... le point sur les infos et les grosses rumeurs

Attendu pour fin septembre, FIFA 23 sera le dernier à s'appeler ainsi avant le passage à EA Sports FC. Si très peu d'informations ont été communiquées pour le moment, plusieurs sources sont d'accord sur le nouveau contenu et les nouvelles fonctionnalités à venir.

C'est confirmé depuis un certain temps: FIFA 23 sera le dernier FIFA. Après celui-ci, il faudra s'habituer à parler de EA Sports FC, le nouveau nom choisi par Electronic Arts après sa décision de ne pas renouveler la licence avec la Fifa.

Comme chaque année, le jeu vidéo phare en matière de football, qui ne cesse de dominer les ventes dans l'industrie, devrait être disponible dans la dernière semaine de septembre sur les PlayStation, les Xbox et PC. Aussi, un accès anticipé devrait être accordé aux détenteurs de la version la plus onéreuse du jeu et aux abonnés du service EA Play. En attendant, de nombreuses rumeurs et quelques informations avérées circulent ça et là sur la toile. À un peu plus de trois mois de la sortie, RMC Sport fait le point sur les derniers échos.

· Gros chantier sur Ultimate Team

Deux bouleversements majeurs sont attendus pour la poule aux oeufs d'or d'EA, à savoir le mode Ultimate Team. D'une part, il ne devrait plus être possible de modifier les postes des joueurs avec des cartes dédiées. Chaque joueur serait dorénavant doté d'un poste principal et d'un autre secondaire, de façon immuable. Histoire de ne plus voir des N'Golo Kanté en attaque.

D'autre part, le système de "chemistry", qui imposait d'aligner des joueurs ayant des points communs (championnat, nationalité, club), devrait être complètement revu. Il ne devrait plus y avoir de liens verts ou rouges entre les joueurs. Le nouveau dispositif fonctionnerait avec un limite d'étoiles (trois) à ne pas dépasser. Ce qui ouvrirait les possibilités pour concocter un onze.

De nouvelles cartes Icônes, pour rendre hommage aux "plus grands de tous les temps", sont évoquées. Aux dernières nouvelles, il faudrait compter sur: Harry Kewell, Zico, Gabriel Batistuta, Yaya Touré, Rafael Marquez, Claudio Marchisio, Diego Forlan, Diego Simeone, Dirk Kuyt, Joan Capdevilla, John Arne Riise, Lucio, Park Ji-Sung et Peter Crouch.

· Peu d'infos sur le mode carrière

Pour l'heure, la principale rumeur pour les autres modes de jeu concerne la Carrière solo, avec de nouvelles options de personnalisation et un éditeur de stade avec des fonctionnalités avancées (pour modifier l'apparence de l'enceinte, les tableaux d'affichage et la capacité).

· Vers un retour de la Juve et l'ajout de championnats féminins

Rebaptisée Piemonte Calcio pour une affaire de droits, la Juventus fera semble-t-il son retour avec son vrai nom, son vrai logo, ses vrais maillots. C'est par contre fini pour les clubs de J-League (Japon) et la Liga MX (Mexique). Les deux championnats sont désormais une exclusivité du concurrent eFootball de Konami. Certains joueurs tels que Florian Thauvin ou André-Pierre Gignac, pourraient tout de même être présents, si EA Sports décide de créer des équipes fictives.

Des championnats féminins pourraient être ajoutés, selon plusieurs sources: la FA Women's Super League (Angleterre), la Frauen-Bundesliga (Allemagne), la National Women’s Soccer League (États-Unis), la D1 Arkema (France). Depuis 2015, FIFA s'était contenté d'ajouter plusieurs sélections féminines et d'introduire la possibilité d'incarner une footballeuse dans le mode Club Pro.

La Coupe du monde masculine 2022 sera bien présente, comme l'a confirmé Electronic Arts. Toutes les nations qualifiées seront donc jouables.

· L'arrivée du cross-play semble acquise

Cette potentielle nouveauté est sans doute la plus importante. FIFA 23, en partie ou dans sa totalité, pourrait être "cross-play". C'est-à-dire qu'un joueur de PlayStation 5 sera en mesure de disputer un match en ligne face à un joueur Xbox Series (ou même un joueur de Xbox One face à un autre de Xbox Series, ce qui n'est même pas possible aujourd'hui).

Des tests ont d'ores et déjà été menés sur FIFA 22. Si cela se confirme pour FIFA 23 (des sources bien renseignées en parlent à l'affirmatif), plus besoin par exemple de se concerter entre amis pour acheter la même console. En ces temps de tensions sur les stocks des consoles nouvelle génération, c'est une aubaine.

Reste à savoir si le projet d'EA Sports concerne seulement les matchs classiques, entre amis ou inconnus, ou si le cross-play est aussi envisagé pour Ultimate Team et le Club Pro. Pour Ultimate Team, le lucratif marché des cartes deviendrait donc unique. De quoi booster encore plus les transactions.