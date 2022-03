Guerre en Ukraine: la Russie et les clubs russes retirés de FIFA 22

En raison de l'invasion en Ukraine, EA Sports retire l'équipe nationale russe et les clubs russes de son jeu FIFA 22. La décision a été annoncée mercredi.

Par "solidarité avec le peuple ukrainien" et par respect des sanctions prises par l'UEFA et la FIFA en réaction à la guerre en Ukraine, qui ont banni les équipes russes de toutes les compétitions internationales et continentales, EA Sports a décidé de retirer l'équipe nationale Russe et les clubs russes de FIFA 22, la dernière édition du jeu vidéo le plus vendu en France. Annoncée mercredi, cette mesure vaut également pour FIFA Mobile et FIFA Online.

"EA Sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme bien d'autres voix du monde du football, appelle à la paix et à la fin de l'invasion en Ukraine. En lien avec nos partenaires de la FIFA et de l'UEFA, EA Sports a débuté le processus pour retirer l'équipe nationale russe et tous les clubs russes", indique un communiqué.

Le CSKA, le Lokomotiv et le Spartak étaient dans le jeu

En plus de la Sbornaïa, trois clubs russes étaient jouables dans FIFA 22: le CSKA Moscou, le Lokomotiv Moscou et le Spartak Moscou. L'ensemble du championnat russe n'étant pas disponible, ces équipes étaient regroupées dans la catégorie "Reste du monde", dans laquelle figurent par ailleurs le Dynamo Kiev et le Shakhtar Donetsk.

EA Sports n'a pas donné d'autres détails sur sa décision. Il n'a ainsi pas été précisé si les logos, maillots et joueurs russes pourront encore être utilisés et échangés dans le mode Ultimate Team. "Nous évaluons activement les changements liés à d'autres domaines de nos jeux", a simplement fait savoir le géant américain du jeu vidéo.

"Nous tiendrons nos communautés informées de toutes les mesures prises, et nous remercions les joueurs de leur patience pendant que nous procédons à ces mises à jour", conclut EA Sports.

Une décision similaire a été prise pour NHL 22, le jeu vidéo phare de hockey sur glace, avec le retrait de toutes les équipes russes et biélorusses dans les "prochaines semaines".