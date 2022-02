PSG: Mbappé rejoint Hakimi en plein live Twitch sur FIFA... et marque instantanément

Lors d'un stream Twitch sur le mode Club Pro de FIFA 22, vendredi soir, Achraf Hakimi a été rejoint par Kylian Mbappé. Le latéral droit marocain du PSG a alors passé la manette au champion du monde français, qui n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour trouver le chemin des filets.

"Regarde c'est lui! C'est le Golden Boy!" C'est ainsi, tout sourire, que Achraf Hakimi a accueilli Kylian Mbappé sur son live Twitch, vendredi soir. Le latéral droit du Paris Saint-Germain jouait sur PlayStation 5 au mode Club Pro de FIFA 22 lorsque son coéquipier et ami, buteur mardi soir en Ligue des champions contre le Real Madrid, s'est invité.

"Ça joue au club pro et tu ne m'as pas appelé?", a rapidement lancé Mbappé, manifestement très friand de ce mode de jeu dans lequel un joueur contrôle seulement son avatar et pas l'ensemble de l'équipe. "T'aimerais jouer avec nous? Joue!", a enchaîné Hakimi, qui lui a passé la manette et le casque, afin notamment d'entendre Ciryl Gane, le combattant français UFC, présent lui aussi dans cette session de jeu.

Un but sur sa seule action

Après s'être fait de la place devant la caméra, Mbappé n'a pas manqué une occasion de chambrer son ami: "Mais son joueur est fort ou il est nul? Déjà il est attaquant, il y a un problème!" C'est alors que, après lui avoir fait changer les commandes de la manette, Hakimi ayant l'habitude des touches historiques du concurrent Pro Evolution Soccer, Mbappé s'est retrouvé aux avants-postes d'une action de but.

"Vas-y, une petite passe!", a chuchoté le champion du monde français qui n'a pas été servi par l'autre joueur, qui a tenté sa chance. Mais le tir ayant été repoussé devant lui, Mbappé, qui rodait, s'est précipité pour reprendre le ballon... et marquer. À peine deux minutes après s'être incrusté dans le live, la star a donc fait mouche. De quoi rendre euphorique les spectateurs dans le chat.

"Tiens ça suffit, je suis trop fort!", s'est ensuite exclamé Mbappé, qui a rendu la manette avant de s'eclipser quelques secondes et de revenir pour commenter les dernières minutes du match. "C'est qui le personnel, comme ça?", a-t-il notamment demandé après une frappe lointaine peu inspirée.